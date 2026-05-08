Το ακραίο ερωτικό παιχνίδι νοικοκυράς με κρυφή ζωή στο Only Fans που οδήγησε 55χρονο στον θάνατο

Μια 32χρονη νοικοκυρά από την Καλιφόρνια, η οποία φέρεται να ζούσε διπλή ζωή ως δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans και συνοδός πολυτελείας, παραδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατο ενός 55χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια ακραίας ερωτικής συνεύρεσης που κατέληξε σε τραγωδία.

Η Μικαέλα Ρίλααρσνταμ δήλωσε ένοχη για τον θάνατο του Μάικλ Ντέιλ το 2023, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ λόγω των αποκαλύψεων γύρω από τη μυστική της ζωή, αλλά και των βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της τηλέφωνο.

Η μοιραία συνάντηση και ο θάνατος του 55χρονου

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 32χρονη και ο 55χρονος είχαν καταγράψει βίντεο για λογαριασμό του OnlyFans, στο οποίο ο άνδρας εμφανιζόταν με δεμένα τα χέρια, κολλητική ταινία στο στόμα και πλαστική σακούλα στο κεφάλι για αρκετά λεπτά.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ντέιλ πέθανε από ασφυξία, καθώς δεν μπορούσε να αφαιρέσει τα αντικείμενα που κάλυπταν το πρόσωπό του, ενώ τα χέρια και τα πόδια του ήταν δεμένα με πλαστική μεμβράνη.

Η Ρίλααρσνταμ, η οποία χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Asshley SinCal», κάλεσε αργότερα το 911 και επιχείρησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ωστόσο ο 55χρονος κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.

The "Fatal Fetish Murder Case" investigated by Vinnie Politan centers on the death of Michael Dale during a paid fetish session with OnlyFans model Michaela Garecht.



Garecht is accused of wrapping Dale in plastic and duct tape, ultimately leading to his asphyxiation.



The case… pic.twitter.com/Ou1I33FnF2 — Steven J. Latham (@StevenJLatham1) May 7, 2026

Πάνω από 11.000 δολάρια για τη συνεύρεση

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο Μάικλ Ντέιλ είχε πληρώσει περισσότερα από 11.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη συνάντηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, είχε ζητήσει μέσω γραπτών μηνυμάτων συγκεκριμένες πρακτικές, μεταξύ των οποίων να δεθεί, να τυλιχθεί με πλαστική μεμβράνη «σαν μούμια» και να ακινητοποιηθεί πλήρως.

Την περίοδο της σύλληψής της, τον Φεβρουάριο του 2025, η 32χρονη φέρεται να χρέωνε έως και 1.500 δολάρια για τις υπηρεσίες της, ενώ διαφήμιζε τον εαυτό της σε ιστοσελίδα συνοδών πολυτελείας, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η «διπλή ζωή» και ο ρόλος του συζύγου της

Πίσω από την εικόνα της μητέρας τριών παιδιών, η Ρίλααρσνταμ φέρεται να διατηρούσε μια καλά οργανωμένη κρυφή ζωή, την οποία - σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα - γνώριζε πλήρως ο σύζυγός της, Μπράντον.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύζυγός της τη βοηθούσε στη διαχείριση της δραστηριότητάς της, ενώ το ζευγάρι λειτουργούσε ουσιαστικά την επιχείρηση μαζί.

Στην ιστοσελίδα όπου διαφήμιζε τις υπηρεσίες της, η 32χρονη παρουσιαζόταν ως «επιτυχημένη επιχειρηματίας» και μητέρα τριών παιδιών, ενώ υποστήριζε ότι προσέφερε «εξατομικευμένες εμπειρίες» στους πελάτες της.

Παράλληλα, διαφήμιζε διαδικτυακά σόου μέσω FaceTime και Zoom, αλλά και πιο ακριβές προσωπικές συναντήσεις.

Τα βίντεο από το κινητό της και οι αποκαλύψεις των Αρχών

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στο κινητό της 32χρονης εντοπίστηκαν βίντεο που δείχνουν τον 55χρονο να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, ενώ είχε καλυφθεί με σακούλα, κολλητική ταινία και πλαστική μεμβράνη.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι, ενώ ο άνδρας βρισκόταν αναίσθητος, η Ρίλααρσνταμ συνέχιζε να καταγράφει περιεχόμενο για τον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να καταγράφηκε λίγα μόλις λεπτά πριν καλέσει τις Αρχές και ξεκινήσει προσπάθειες ανάνηψης.

Η υπερασπιστική γραμμή



Αρχικά, η 32χρονη είχε δηλώσει αθώα στην κατηγορία ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού και είχε αρνηθεί ότι τοποθέτησε σακούλα στο κεφάλι του θύματος.

Ο δικηγόρος της υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας, τονίζοντας ότι ο 55χρονος είχε συναινέσει στις συγκεκριμένες πρακτικές και, σύμφωνα με τον ίδιο, τις είχε ζητήσει ο ίδιος.

Παράλληλα, η υπεράσπιση αμφισβήτησε την ακριβή αιτία θανάτου, επισημαίνοντας ότι στο αίμα του άνδρα είχαν εντοπιστεί αλκοόλ και συνταγογραφούμενα φάρμακα.