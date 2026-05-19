Τουρκία: Βίντεο σοκ από την ένοπλη επίθεση με 6 νεκρούς - Σε αμόκ ο δράστης, παραμένει ασύλληπτος

Σοκ έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι αιματηρές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Μερσίνη, όπου ένας ένοπλος σκότωσε συνολικά έξι ανθρώπους και τραυμάτισε οκτώ, μετά τη δολοφονία της πρώην συζύγου του.

Ο δράστης, ο 37χρονος Μετίν Ο., ξεκίνησε το φονικό του πέρασμα από την περιοχή Τσαμλιάιλα, όπου, έπειτα από έντονο καβγά, πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του, Αρζού Οζντέν. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς το Ταρσούς, όπου συνέχισε το δολοφονικό του έργο.

Φτάνοντας έξω από το εστιατόριο ενός άνδρα με τον οποίο είχε προσωπικές διαφορές, μπήκε στην είσοδο του καταστήματος και άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του. Από τους πυροβολισμούς έπεσαν νεκροί ο 30χρονος ιδιοκτήτης και ο 18χρονος υπάλληλος, ενώ αρκετοί πελάτες τραυματίστηκαν. Χωρίς να σταματήσει, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί αδιακρίτως περαστικούς στον δρόμο. Ανάμεσά τους ένας 50χρονος, ένας 16χρονος βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους, αναφέρει η Milliyet. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον Μετίν Ο. να πυροβολεί ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητό του προς την είσοδο ενός καταστήματος, πριν εξαφανιστεί.

Αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις έσπευσαν στα σημεία όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις και άμεσα διαπιστώθηκε ο θάνατος των τριών θυμάτων. Οι βαριά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τους κρατήσουν στη ζωή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Συνολικά οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους έξι.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του «πιστολέρο»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός τραυματισμένου εργαζομένου, ο οποίος περιγράφει ότι ετοίμαζε μια παραγγελία όταν είδε τον δράστη να μπαίνει στο κατάστημα. Όπως είπε, τον χαιρέτησε χωρίς να λάβει καμία απάντηση, πιστεύοντας πως ο άνδρας θα έβγαζε το κινητό του. Αντ’ αυτού, τράβηξε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Ο υπάλληλος γλίτωσε από τύχη, σκύβοντας την τελευταία στιγμή, με τα σκάγια να περνούν δίπλα από το κεφάλι του και να τον τραυματίζουν στη μέση. Στη συνέχεια, ο δράστης πυροβόλησε και ακόμη ένα άτομο που στεκόταν έξω από το μαγαζί, πριν τραπεί σε φυγή.

May 18, 2026

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Μετίν Ο., με την αστυνομία να «χτενίζει» την περιοχή και με ελικόπτερο να συνδράμει από αέρος. Οι δυνάμεις ασφαλείας εξετάζουν κάθε σημείο από όπου πέρασε ο δράστης στην προσπάθειά του να εξαφανιστεί, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στη Μερσίνη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση», καθώς ο ένοπλος παραμένει ασύλληπτος και οπλισμένος. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη το πρωτοφανές ξέσπασμα βίας.