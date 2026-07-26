Μακελειό στο Pride του Βερολίνου: 21χρονος έπεσε με βαν στο πλήθος - Μια νεκρή, 14 τραυματίες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) στο κέντρο του Βερολίνου, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher (Christopher Street Day). Ο απολογισμός είναι μια νεκρή γυναίκα και 14 τραυματίες, ενώ ο οδηγός του οχήματος παραμένει ασύλληπτος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 22:15 (τοπική ώρα), τη στιγμή που χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν ακόμη στο πάρκο Tiergarten, γιορτάζοντας τη διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις Pride στην Ευρώπη.

Το λευκό βαν εισέβαλε με ταχύτητα στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας σκηνές πανικού. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το όχημα κατέληξε πάνω σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε, διαφεύγοντας πεζός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο δράστης φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι είδαν ανθρώπους με τραύματα από μαχαίρι, χωρίς ωστόσο οι συγκεκριμένες πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις γερμανικές αρχές.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας για τον εντοπισμό του 21χρονου Αμπντούλ Μπ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη φονική επίθεση.

Ο φερόμενος ως δράστης εγκατέλειψε το όχημα αμέσως μετά τη σύγκρουση και παραμένει ασύλληπτος. Αναφέρεται επίσης πως ο 21χρονος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές λόγω επαφών με τον ισλαμιστικό χώρο στο Βερολίνο και είχε αποφυλακιστεί από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα στο διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Λίγο αργότερα, οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν επείγουσα ανακοίνωση δημοσιοποιώντας φωτογραφία και τα στοιχεία του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Καταδίκη από τον Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη», τονίζοντας, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στηρίξει πλήρως τις αρχές ασφαλείας, ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να οδηγηθεί ο δράστης στη Δικαιοσύνη. Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη θέσει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αρχών του Βερολίνου.

«Επίθεση στην ελεύθερη κοινωνία»

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης-δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, έκανε λόγο για «επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας».

«Ύστερα από μια ειρηνική και ζωντανή γιορτή για την Ημέρα της Οδού Christopher, η συγκέντρωση υπέρ της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης δέχθηκε ένα βίαιο πλήγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αλλά παραδέχθηκε πως «δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια».

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ