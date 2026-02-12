Ποια είναι 18χρονη τρανς που έπνιξε στο αίμα σχολείο στον Καναδά: Η ψυχική διαταραχή και τα όπλα

Σε σοκ παραμένει ο Καναδάς μετά το μακελειό που σημειώθηκε σε σχολείο βόρεια του Βανκούβερ την Τρίτη (10/2), όπου έξι παιδιά και δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά της 18χρονης Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ.

Την ώρα που οι οικογένειες θρηνούν τις απώλειές τους σε μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην ιστορία της χώρας, στο φως έρχονται περισσότερες λεπτομέρειες για το προφίλ της 18χρονης τρανς που κατευθύνθηκε με όπλο στο πρώην σχολείο της για να σκορπίσει τον θάνατο.

Σκότωσε πρώτα μητέρα και αδελφό

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η USA Today, η Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ γεννήθηκε άνδρας και ξεκίνησε τη διαδικασία της φυλομετάβασης πριν από έξι χρόνια. Τη στιγμή του θανάτου της αναγνωρίστηκε και καταγράφηκε από την αστυνομία ως γυναίκα με το όνομα που η ίδια είχε επιλέξει, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ.

Την περασμένη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η Βαν Ρούτσελαρ αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε την 39χρονη μητέρα της και τον 11χρονο θετό αδελφό της στο σπίτι τους στο χωριό Tumbler Ridge, περίπου 1.127 χιλιόμετρα βόρεια του Βανκούβερ.

Στη συνέχεια πήγε στο Γυμνάσιο του Tumbler Ridge και άρχισε να πυροβολεί τυχαία, όπως ανέφερε ο ΜακΝτόναλντ. Στο σχολείο σκότωσε 5 άτομα, ένα στο κλιμακοστάσιο και τους υπόλοιπους στη βιβλιοθήκη. Θύματα ήταν τρία 12χρονα κορίτσια, ένα 12χρονο αγόρι, ένα 13χρονο αγόρι και μια 39χρονη γυναίκα που εργαζόταν ως δασκάλα στο σχολείο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν μπροστά στο κτίριο δύο περίπου λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών, η δράστιδα φέρεται να πυροβόλησε στην κατεύθυνσή τους. Στη συνέχεια, η αστυνομία μπήκε στο κτίριο του σχολείου, όπου εντόπισε την Βαν Ρούτσελαρ νεκρή από δικό της πυροβολισμό. Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο με μακρά κάννη και ένα τροποποιημένο πιστόλι χειρός στο σημείο.

Γνώριμη στην αστυνομία

Τα τελευταία χρόνια η αστυνομία είχε ανταποκριθεί σε «πολλαπλές» κλήσεις από το σπίτι της Βαν Ρούτσελαρ, λόγω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία.

Πριν από μερικά χρόνια, οι Αρχές κατάσχεσαν όπλα από το σπίτι, ενώ είχαν μεταφέρει την Βαν Ρούτσελαρ σε νοσοκομεία για εξετάσεις βάσει του Καναδικού Νόμου περί Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΜακΝτόναλντ, η αστυνομία επισκέφτηκε τελευταία φορά το σπίτι κάποια στιγμή πέρσι και δεν γνώριζε αν η Βαν Ρούτσελαρ λάμβανε κάποια θεραπεία για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε.

Όσον αφορά τα όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι της, εξήγησε ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, «ο νόμιμος κάτοχος αυτών των όπλων υπέβαλε αίτηση για την επιστροφή τους και αυτό έγινε». Όπως είπε, η ίδια η 18χρονη δράστιδα δεν είχε κάποιο όπλο καταχωρημένο στο όνομά της.

Ποια ήταν τα κίνητρα

Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι η Βαν Ρούτσελαρ είχε πέσει θύμα bullying, ωστόσο σημειώνεται ότι παράτησε το Γυμνάσιο Tumbler Ridge πριν από τέσσερα χρόνια. Ο λόγος δεν έχει διευκρινιστεί.

Οι Αρχές δεν έχουν βρει κάποιο σημείωμα που να ρίχνει φως στα κίνητρα της 18χρονης, ενώ εκτιμάται ότι δεν στόχευε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στο σχολείο. Η αστυνομία πιστεύει επίσης ότι ενήργησε μόνη της.

«Δεν έχουμε ακόμη ιδέα για το κίνητρο», είπε ο ΜακΝτόναλντ. «Είναι κάτι που σίγουρα επιδιώκουμε απεγνωσμένα (να βρούμε), αλλά θα ήταν πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για το κίνητρο αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Το «ανησυχητικό μοτίβο» στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με καναδική οργάνωση που καταγράφει συμπεριφορές μίσους και βίας στο διαδίκτυο («Anti-Defamation League's Center on Extremism»), τα πρώτα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η Βαν Ρούτσελαρ «ακολούθησε ένα ανησυχητικό μοτίβο διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης». Όπως τονίζεται, η διαδικτυακή της δραστηριότητα «σημαδεύτηκε από εμπλοκή με την ιδεολογία της λευκής υπεροχής και έναν αυτοαποκαλούμενο εθισμό σε περιεχόμενο αίματος».

Η οργάνωση ανέφερε ότι η νεαρή δράστιδα είχε «εκτεταμένο ψηφιακό αποτύπωμα σε όλες τις πλατφόρμες», συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου όπου οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο με ανθρώπους που αποκεφαλίζονται, βασανίζονται, βιάζονται και εκτελούνται.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η οργάνωση, δραστηριότητα στον ίδιο ιστότοπο, συνοδευόμενη με «υιοθέτηση απόψεων περί λευκής υπεροχής», είχαν και οι ανήλικοι δράστες άλλων μαζικών επιθέσεων στις ΗΠΑ τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Ο ιστότοπος αυτός «χρησιμεύει ως ένας εικονικός χώρος όπου οι χρήστες -ιδίως οι νέοι- μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξτρεμιστικό περιεχόμενο μαζί με γραφική βία, ενδεχομένως απευαισθητοποιώντας τους και αυξάνοντας τον κίνδυνο ιδεολογικά υποκινούμενης βίας».

Τα ποστ της μητέρας με τα όπλα

Σε φερόμενο λογαριασμό της στο Instagram, η μητέρα της Βαν Ρούτσελαρ ανέφερε, τον Ιούλιο του 2024, ότι υποστηρίζει την προστασία των τρανς παιδιών και επέκρινε τους «πολεμιστές του πληκτρολογίου».

«Ως συντηρητική φιλελεύθερη που ζω στον Βορρά και λατρεύω να ζω σε μια μικρή πόλη, ελπίζω πραγματικά ότι το μίσος που βλέπω στο διαδίκτυο είναι απλώς βαριεστημένοι ηλικιωμένοι και όχι αληθινό μίσος», έγραψε τον Ιούλιο του 2024. «Κάντε κάτι καλύτερο και μορφωθείτε».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, δημοσίευσε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι χαίρεται που ο δράστης δεν ήταν ούτε ακροδεξιός ούτε ακροαριστερός, προσθέτοντας: «Ο πολιτικός εξτρεμισμός που τυφλώνεται από την οργή είναι ψυχολογικός».

Επίσης, δημοσίευε εικόνες με τα όπλα που είχε. Σε μια φωτογραφία με έξι όπλα που είχε ανεβάσει στο Facebook, η μητέρα της δράστιδας έγραφε: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλω έξω για λίγη σκοποβολή».

Σε μια ανάρτησή της τον Ιούλιο του 2021, έγραψε ότι οι ακόλουθοί της θα πρέπει να δουν το κανάλι «του γιου της Τζέσι» στο Youtube. «Δημοσιεύει για κυνήγι, αυτοπροστασία, όπλα και πράγματα που του αρέσει να κάνει», είπε. «Αυτός είναι ο τρόπος του να μοιράζεται τη ζωή του».

Σημειώνεται ότι το YouTube είχε αφαιρέσει το κανάλι αυτό μέχρι την Τετάρτη (11/2), αναφέροντας ότι «αφαιρέθηκε επειδή παραβίαζε τις Οδηγίες της Κοινότητας».

Τι συμβαίνει τώρα στον τόπο της επίθεσης

Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένου του πώς η Βαν Ρούτσελαρ απέκτησε τα όπλα, παρά τα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία.

Ενώ ορισμένες οικογένειες θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων, δύο επιζώντα θύματα των πυροβολισμών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή, δήλωσε ο ΜακΝτόναλντ.

Η κοινότητα του Tumbler Ridge, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 2.400 κατοίκων, συνεργάζεται για να υποστηρίξει όσους επλήγησαν άμεσα από την αιματηρή επίθεση. Οι κάτοικοι του χωριού άφησαν μπουκέτα με λουλούδια και λούτρινα ζωάκια έξω από το σχολείο, όπου ένα παράθυρο είχε μια σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και το μήνυμα: «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

«Θα γνωρίσω κάθε θύμα... Είμαστε μια μικρή κοινότητα», δήλωσε ο δήμαρχος του Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, στο CBC News. «Δεν τους αποκαλώ κατοίκους. Τους αποκαλώ οικογένεια».