Μακελειό στον Καναδά: Ανατροπή με την ταυτότητα του δράστη της επίθεσης σε σχολείο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge, που σημειώθηκε στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά την Τρίτη (10/2), που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του υπόπτου δράστη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Juno News, το άτομο που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση ταυτοποιήθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο ως Jesse Strang αναφέροντας μάλιστα πως πρόκειται για τρανς άτομο.

Το μέσο επικοινώνησε με τον Russell G. Strang, ο οποίος παρουσιάζεται ως θείος του φερόμενου δράστη και επιβεβαίωσε την ταυτότητά του.

Youtube

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δημόσιος λογαριασμός στο YouTube που αποδίδεται στον Jesse Strang περιλαμβάνει τη σημαία των τρανς και χρησιμοποιεί αντωνυμίες «αυτή/αυτήν».

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε πλήρη επίσημη ενημέρωση σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση εκτυλίχθηκε στο δευτεροβάθμιο σχολείο της Τάμπλερ Ριτζ και σε παρακείμενη κατοικία, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω της δεκάδες θύματα.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σχολικό συγκρότημα. Ακόμη δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε κοντινό σπίτι, ενώ ένας ακόμη τραυματίας κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους δέκα.

Παράλληλα, 27 άτομα τραυματίστηκαν, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για δύο που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης βρέθηκε νεκρός στον χώρο του σχολείου και εκτιμάται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτοπυροβολισμό. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τα αίτια και τις συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.