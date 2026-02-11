Τρόμος στην Ταϊλάνδη: 18χρονος κράτησε ομήρους μαθητές σε σχολείο και τραυμάτισε δυο γυναίκες

Τρόμος επικράτησε σε σχολείο της Ταϊλάνδης όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πυροβόλησε εναντίον μιας γυναίκας και μιας 14χρονης μαθήτριας τραυματίζοντάς τες.

Οι δυο γυναίκες διακομίσθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την εγχείρηση ώστε να αφαιρεθούν οι σφαίρες ενώ οι Αρχές της χώρας ανακοίνωσαν πως ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε και άλλος ένας μαθητής στον αστράγαλο αφού «έπεσε από ύψος» προσπαθώντας να ξεφύγει από τη μανία του άνδρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε συνέντευξη Τύπου, η τοπική αστυνομία ανέφερε πως πριν το αιματηρό περιστατικό είχε προηγηθεί προειδοποίηση ότι ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ ενώ οπλοφορούσε. Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τη διοίκηση της επαρχίας, ο άνδρας ήταν ένας 18χρονος. Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία, ο ύποπτος, που είναι ξυπόλητος, φοράει κοντό παντελόνι και μπλουζάκι T-shirt, φαίνεται να κρατείται στο έδαφος από ένοπλους αστυνομικούς.

«Ακούστηκαν δύο ή τρεις πυροβολισμοί», πρόσθεσαν σε μια ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι αρχικά δεν είχαν πληροφορίες για θύματα.

Ο 18χρονος δράστης του αιματηρού περιστατικού σε σχολείο στην Ταϊλάνδη / Reuters

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό απομακρύνθηκαν από το σχολείο ενώ η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και το απέκλεισε.

Σε βίντεο που ανήρτησε αυτόπτης μάρτυρας, την αυθεντικότητα του οποίου δεν μπόρεσε να επαληθεύσει προσώρας το Reuters, ένοπλοι αστυνομικοί εφορμούν στο τριώροφο σχολικό συγκρότημα ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών.

Σε ένα άλλο, που δεν μπορεί επίσης προσώρας να επιβεβαιωθεί, μαθητές κατεβαίνουν τρέχοντας τις σκάλες στο σχολείο ενώ αστυνομικοί, ορισμένοι φορώντας κράνη και μαύρα αλεξίσφαιρα γιλέκα και κρατάνε ντουφέκια, φωνάζουν: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας παιδιά, είναι ασφαλές».

Η Ταϊλάνδη έχει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά οπλοκατοχής στην περιοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 10 εκατομμύρια όπλα βρίσκονται σε κυκλοφορία, δηλαδή ένα ανά επτά κατοίκους.