Ταϊλάνδη: Σουηδός με ποινικό παρελθόν σκότωσε με καρατιά Βρετανό τουρίστα στη μέση του δρόμου

Οδυνηρή κατάληξη είχε η συμπλοκή ενός Βρετανού τουρίστα στην Ταϊλάνδη με έναν 29χρονο Σουηδό. Ο 57χρονος Βρετανός από το Λίβερπουλ που ήταν πατέρας ενός παιδιού και οδηγούσε σκούτερ στο Πουκέτ ενεπλάκη σε καβγά με τον Πέκτας Τουγκούι Ταγιάρ το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου. Αφορμή φέρεται να ήταν το γεγονός ότι ο Βρετανός «έκοψε» τον δρόμο στη μηχανή του 29χρονου.



Μάλιστα, η στιγμή που ο Σουηδός πλησιάζει απειλητικά τον Βρετανό έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται και μια γυναίκα να προσπαθεί μάταια να ηρεμήσει τα πνεύματα.



Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο 29χρονος με τουρκική καταγωγή, χτύπησε στον λαιμό τον 57χρονο ρίχνοντάς τον αναίσθητο στο έδαφος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Οι Αρχές της Ταϊλάνδης εντόπισαν και συνέλαβαν το πρωί της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, τον 29χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη νότια Στοκχόλμη.

Όπως μεταδίδουν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2020 σε έξι χρόνια φυλάκιση για επίθεση ενώ ο φάκελός του περιλαμβάνει υποθέσεις ναρκωτικών, απειλών και σεξουαλικής παρενόχλησης.