Γιατί δεν θα διωχθεί ο πατέρας που πυροβόλησε την 23χρονη κόρη του μετά από καυγά για τον Τραμπ

Ένας καυγάς για τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν η αιτία που ο Κρις Χάρισον πυροβόλησε και σκότωσε την 23χρονη κόρη του, Λούσι, στο Τέξας. Μόνο που ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες γι’ αυτή του την πράξη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, που εξέτασε την υπόθεσή του, προέρχεται από ένα συντηρητικό τμήμα της Πολιτείας, το οποίο επίσης είναι υπέρ της οπλοκατοχής, όπως ανέφερε νομικός εμπειρογνώμονας στην εφημερίδα New York Post.



Ο μεθυσμένος πατέρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το πιστόλι Glock 9 χιλιοστών που είχε, εκπυρσοκρότησε κατά λάθος, σκοτώνοντας την 23χρονη κόρη του, Λούσι, κατάφερε να αποφύγει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω της δεξιάς πολιτικής στην κομητεία Κόλιν, δήλωσε η δικηγόρος ποινικής υπεράσπισης Λίντσεϊ Ρίτσαρντς με έδρα το Όστιν.



«Πιστεύω ειλικρινά ότι το γεγονός ότι δεν κατηγορήθηκε και δεν είχε καμία συνέπεια για αυτό που έκανε είναι συμπτωματικό μιας πολύ συντηρητικής κομητείας στο Τέξας», δήλωσε η Ρίτσαρντς, πρώην εισαγγελέας.



«Το μόνο στο οποίο μπορούμε να το συνοψίσουμε αυτό είναι να εξετάσουμε το πολιτικό κλίμα. Μια συντηρητική κομητεία στο Τέξας, και αυτό ήταν το αποτέλεσμα», είπε.



Why Texas dad who shot daughter dead after argument over Trump won’t face charges: legal expert https://t.co/mKBaoTuLtN pic.twitter.com/lY14uLoO0k — New York Post (@nypost) February 13, 2026

Συμπλήρωσε επίσης ότι η συμπάθεια για τα ατυχήματα με όπλα και η πολιτικά φορτισμένη φύση της υπόθεσης, λόγω της συσχέτισης με τον Ντόναλντ Τραμπ, πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην απόφαση των ενόρκων να μην απαγγείλουν κατηγορίες στον Χάρισον.



Τα ρίχνουν στο αλκοόλ και την... κακιά στιγμή

Η Ρίτσαρντς δήλωσε ότι η ανθρωποκτονία εξ αμελείας -η οποία θα απαιτούσε από τους εισαγγελείς να αποδείξουν ότι ο Χάρισον δεν διέκρινε έναν ουσιαστικό κίνδυνο που θα είχε διακρίνει ένα λογικό άτομο- αποτελεί τη «σωστή πιθανή κατηγορία» γι' αυτόν.



Το γεγονός ότι ο Χάρισον, ένας «ενεργός αλκοολικός», φέρεται να είχε καταναλώσει ένα μπουκάλι λευκό κρασί των 450 γραμμαρίων το πρωί που σκότωσε την κόρη του ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, είπε.



«Νομίζω επίσης ότι πρέπει να σημειωθεί... ότι είχε πιει και εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ελήφθη υπόψη στην εγκληματική του αμέλεια. Αυτό είναι προφανές», είπε.



Η Ρίτσαρντς είπε ότι έχει δει καταδίκες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για πολύ λιγότερο απερίσκεπτη συμπεριφορά.



«Έχω δει περιπτώσεις στο Τέξας όπου άτομα έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας επειδή παραβίασαν τα φανάρια», είπε. «Εδώ ένα άτομο παίρνει ένα πυροβόλο όπλο, το δείχνει στην κόρη του. Και πρέπει να το σημαδεύει προς το μέρος της... αυτό δεν συμβαίνει συνήθως».



Η Λούσι, η οποία ζούσε με τη μητέρα της στο Γουόρινγκτον της Αγγλίας, επισκεπτόταν τον πατέρα της στις 10 Ιανουαρίου 2025, όταν ενεπλάκησαν σε πολιτικό καβγά -με επίκεντρο τα δικαιώματα οπλοκατοχής- στο σπίτι του στο Πρόσπερ, ένα προάστιο του Ντάλας.



Στη συνέχεια την πυροβόλησε στο στήθος στην κρεβατοκάμαρά του, καθώς της «έδειχνε» το όπλο του, είπε ο Χάρισον.

Ο θάνατος της Λούσι κρίθηκε τυχαίος από ανώτατο δικαστήριο του Τέξας τον Ιούνιο, μια απόφαση που η μητέρα της, Τζέιν Κόουτς, περιέγραψε τότε ως «αινιγματική» και «ακατανόητη».