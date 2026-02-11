ΗΠΑ: Πατέρας πυροβόλησε την 23χρονη κόρη του μετά από καβγά για τον Ντόναλντ Τραμπ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν σε ιατροδικαστική έρευνα στη Βρετανία, σύμφωνα με τα οποία ένας άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα την 23χρονη κόρη του στο σπίτι του στο Τέξας, έπειτα από έντονο καβγά που είχαν για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ένας άνδρας στις ΗΠΑ πυροβόλησε την κόρη του μέσα στο σπίτι του, έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που είχαν σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ιατροδικαστική έρευνα.

Η 23χρονη Λούσι Χάρισον, από το Γουόρινγκτον του Τσεσάιρ, διέμενε στο σπίτι του πατέρα της, Κρις Χάρισον, στο Προσπέρ του Ντάλας στο Τέξας, όταν έχασε τη ζωή της. Η υπόθεση εξετάζεται από το Δικαστήριο Ιατροδικαστών του Τσεσάιρ.

Ο σύντροφός της, Σαμ Λίτλερ, κατέθεσε ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στις ΗΠΑ για διακοπές, προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα της, ο οποίος είχε μετακομίσει εκεί όταν η Λούσι ήταν μικρή.

British woman ‘shot dead by father on US holiday after argument about Trump’https://t.co/EOKEjXFmyb — The Independent (@Independent) February 10, 2026

Όπως ανέφερε, η 23χρονη συχνά ενοχλούνταν όταν ο πατέρας της μιλούσε για το γεγονός ότι κατείχε όπλο. Στο δικαστήριο ακούστηκε επίσης ότι ο Κρις Χάρισον είχε στο παρελθόν εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης για προβλήματα αλκοολισμού, αναφέρει ο independent.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία το ζευγάρι επρόκειτο να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέσπασε «έντονος» καβγάς ανάμεσα στη Λούσι και τον πατέρα της σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κρις και η Λούσι είχαν έναν αρκετά μεγάλο καβγά, που οδήγησε τη Λούσι να τρέξει επάνω και να ξεσπάσει», κατέθεσε ο Λίτλερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 23χρονη ρώτησε τον πατέρα της: «Πώς θα ένιωθες αν εγώ ήμουν το κορίτσι σε εκείνη την κατάσταση και είχα πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης;».

Lucy Harrison (Cheshire Police)

Ο πατέρας της φέρεται να απάντησε πως έχει άλλες δύο κόρες που ζουν μαζί του και ότι δεν θα τον επηρέαζε ιδιαίτερα.

Λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, η Λούσι βρισκόταν στην κουζίνα όταν ο πατέρας της την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο. Περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά, ο σύντροφός της άκουσε έναν δυνατό πυροβολισμό και στη συνέχεια τον Χάρισον να φωνάζει τη σύζυγό του, Χέδερ.

«Θυμάμαι να τρέχω στο δωμάτιο και η Λούσι ήταν πεσμένη στο πάτωμα κοντά στην είσοδο του μπάνιου, ενώ ο Κρις απλώς ούρλιαζε, λέγοντας ασυναρτησίες», ανέφερε.

Η μητέρα της 23χρονης, Τζέιν Κόουτς, περιέγραψε την κόρη της, που εργαζόταν για την εταιρεία μόδας Boohoo, ως «μια πραγματική δύναμη ζωής». «Νοιαζόταν. Ήταν παθιασμένη με όσα την απασχολούσαν. Της άρεσε να συζητά και να αντιπαρατίθεται για θέματα που είχαν σημασία για εκείνη», είπε συγκινημένη.



Ο Κρις Χάρισον δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία για να καταθέσει. Η συνήγορός του ζήτησε από την ιατροδικαστή να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έμοιαζε περισσότερο με ποινική έρευνα παρά με διαπίστωση γεγονότων. Το αίτημα απορρίφθηκε.