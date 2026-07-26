«Τρομοκρατική» η επίθεση στο Βερολίνο - Το παρελθόν του 21χρονου που σκόρπισε τον τρόμο στο Pride

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των γερμανικών αρχών για τον εντοπισμό του 21χρονου Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται ως βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της Ημέρας της Οδού Christopher (Christopher Street Day) στο Βερολίνο.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ τουλάχιστον 14 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια ή πολιτικά υποκινούμενο βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε ένα όπλο - πιθανώς μια ματσέτα - για να επιτεθεί σε περισσότερους περαστικούς μετά την εμπλοκή του αυτοκινήτου, προκαλώντας επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς. Είπε ακόμη ότι ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, προσθέτοντας ότι είχε διαπράξει αρκετές εγκληματικές πράξεις.

Ο ύποπτος είχε περάσει από «ριζοσπαστικοποίηση» και ανήκε στην «ισλαμιστική σκηνή», τόνισε ο Ντόμπριντ. Ο ύποπτος γεννήθηκε στη Γερμανία το 2005, είχε γερμανική υπηκοότητα κατά τη γέννησή του και οικογενειακό υπόβαθρο από τον Λίβανο, συμπλήρωσε ο Γερμανός ΥΠΕΣ. Η μητέρα του απέκτησε τη γερμανική υπηκοότητα λίγα χρόνια πριν από τη γέννησή του, το 2002.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 21χρονος είναι Γερμανός υπήκοος λιβανικής καταγωγής και γεννήθηκε το 2005 στο Βερολίνο. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας για εξτρεμιστική ισλαμιστική δράση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2025 ταξίδεψε στον Λίβανο με σκοπό να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος». Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία συνελήφθη, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για προετοιμασία σοβαρής πράξης βίας που θα μπορούσε να απειλήσει την κρατική ασφάλεια.

Παρότι η εισαγγελία είχε εισηγηθεί την επιβολή τριετούς ποινής κάθειρξης, το Περιφερειακό Δικαστήριο Tiergarten του επέβαλε τελικά ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάιο αποφυλακίστηκε υπό όρους, με την υποχρέωση να συμμετέχει σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε προγραμματισμένη σχετική συνεδρία για σήμερα.

Το περιοδικό Der Spiegel αποκαλύπτει ακόμη ότι πριν από λίγες εβδομάδες οι αρχές είχαν λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 21χρονος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφία όπλου. Ωστόσο, κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκε μόνο ένα απομίμηση όπλου, χωρίς να προκύψουν τότε στοιχεία που να δικαιολογούν περαιτέρω μέτρα.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του υπόπτου

Η γερμανική αστυνομία έδωσε από νωρίς το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία και πλήρη περιγραφή του υπόπτου, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για άνδρα αδύνατης σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,90 μέτρων, με μαύρα μαλλιά, ο οποίος φέρεται να φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσει να τον προσεγγίσει, καθώς θεωρείται πιθανόν οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, μαζί με ειδικές μονάδες, έχουν αναπτυχθεί σε σιδηροδρομικούς σταθμούς του Βερολίνου, ενώ έχει εκδοθεί διεθνής ειδοποίηση προς τις συνοριακές αρχές και τις γειτονικές χώρες, υπό τον φόβο ότι ο ύποπτος ενδέχεται να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό του.

Reuters

Σε σοκ η Γερμανία

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι η χώρα είναι «συγκλονισμένη και αποτροπιασμένη» από την επίθεση, επισημαίνοντας ότι στόχος της ήταν μια ειρηνική εκδήλωση που προωθούσε την ανοχή, την ισότητα και την ποικιλομορφία.

Με εντολή της προέδρου της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, οι σημαίες στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο κυματίζουν μεσίστιες. Η ίδια τόνισε ότι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων που υπερασπίζονται την ελευθερία και τα ίσα δικαιώματα συνιστούν επίθεση στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι «ο φανατισμός, η τρομοκρατία και το μίσος δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσουν έδαφος στη Γερμανία».

Reuters

Παράλληλα, σύμφωνα με το Der Spiegel, οι ολλανδικές αρχές έχουν αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ, όπου διεξάγονται οι εκδηλώσεις του World Pride, σε στενή συνεργασία με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.