Συναγερμός στη Λειψία: Drone με εκρηκτικά εντοπίστηκε δίπλα σε ουκρανικό αεροσκάφος

Η κινητοποίηση των γερμανικών αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη μετά το σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά κέντρα της χώρας με κομβικό ρόλο στις στρατιωτικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το drone που εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής Antonov Airlines ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξουδετερώθηκε άμεσα από την αστυνομία.

❗️Near a Ukrainian Antonov cargo plane at Leipzig/Halle Airport, a drone carrying explosives was discovered. The airport was temporarily closed, flights were diverted, and police with robots inspected the site. Russian sabotage is suspected. pic.twitter.com/UIpEq9enm2 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 5, 2026

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι drone εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, επρόκειτο για drone εξοπλισμένο με πυροκροτητή που βρέθηκε δίπλα σε ουκρανικό cargo λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου παραμένει κλειστός, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της DHL και έρευνες για πιθανή δολιοφθορά

Παράλληλα, αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το ίδιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος υπέστη ζημιές στο ρύγχος του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο Ανόβερο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ακόμη ότι, λόγω της παρουσίας του ιπτάμενου αντικειμένου, αρκετές πτήσεις –μεταξύ αυτών και μία επιβατική– αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής Ρώσων πρακτόρων στο περιστατικό.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ αποτελεί και βάση του στόλου της ουκρανικής Antonov Airlines. Παράλληλα, φιλοξενεί το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της Deutsche Post.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το αεροδρόμιο βρίσκεται στο επίκεντρο ζητημάτων ασφαλείας. Τον Ιούλιο του 2024 δέμα πήρε φωτιά στις εγκαταστάσεις της DHL πριν μεταφερθεί αεροπορικώς, με τον επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών να κατηγορεί τότε ανοιχτά τη Μόσχα.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2025, Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε για κατασκοπεία, καθώς είχε μεταβιβάσει πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, μεταξύ άλλων σχετικά με μεταφορές στρατιωτικού υλικού και προσωπικού που συνδέονταν με γερμανική αμυντική βιομηχανία.