Συναγερμός σε Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία για τις μεταναστευτικές ροές στη Θέουτα

Μετά την Ιταλία που αποφάσισε την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση από και προς την Ισπανία, λόγω των μαζικών μεταναστευτικών ροών στην ισπανική κτήση στην Β. Αφρική, τη Θέουτα, τόσο η Γαλλία όσο και η Πορτογαλία, όπως και η Γερμανία είναι σε συναγερμό και λαμβάνουν μέτρα.

Γαλλία: ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στα σύνορα

Πιο συγκεκριμένα, η Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γάλλου υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, αποφάσισε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. Ειδικότερα σημείωσε πως από σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, «οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones», ενώ «από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό των αστυνομικών».

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.

Face à la situation à Ceuta, conformément à la demande du président de la République, le déploiement des renforts a débuté à la frontière espagnole :



Dès ce vendredi, en plus des moyens déjà déployés quotidiennement, les renforts sont triplés, avec 184 policiers mobilisés avec… https://t.co/WsytTKZU4d — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 31, 2026

Πορτογαλία: Αύξηση δυνάμεων και ελέγχων στα σύνορα

Αντίστοιχα, και η Πορτογαλία έλαβε απόφαση σήμερα να αυξήσει τόσο τις αστυνομικές της δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία, όσο και τους ελέγχους.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε πως θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. «Υπάρχουν λόγοι να ενισχύσουμε την παρουσία των δυνάμεων της τάξης στον έλεγχο των συνόρων» και ιδίως στη νότια Πορτογαλία, είπε χαρακτηριστικά ο Μοντενέγκρο.



Παρόλ' αυτά, ο ίδιος σημείωσε όσον αφορά την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν, πως «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε μέτρα όπως είναι η αναστολή των κανόνων του Χώρου Σένγκεν. Η κατάσταση είναι σοβαρή, όμως υπάρχουν μηχανισμοί για να την αποκαταστήσουμε με ελεγχόμενους τρόπους», επικρίνοντας έτσι έμμεσα την κίνηση της Ιταλίας, η οποία μάλιστα δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία.

Τέλος, η πορτογαλική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι δυνάμεις της τάξης θα δρουν «σε συντονισμό» με τις αντίστοιχες ισπανικές υπηρεσίες.

Γερμανία: Παράταση των συνοριακών ελέγχων

Από την πλευρά της η Γερμανία, όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και επρόκειτο να εκπνεύσει η ισχύς του μέτρου.

«Θα επεκτείνουμε την επιλογή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και μετά τον Σεπτέμβριο. Για να διατηρηθούν οι επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, πρέπει να διατηρηθούν ευέλικτοι και προσαρμοσμένοι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για πόσο καιρό θα παραταθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Την ίδια ώρα, επιπλέον μέτρα ζητά το συνδικάτο των αστυνομικών, ενώ αντίθετα η Αριστερά ζητά η Γερμανία να δεχτεί μετανάστες από τον ισπανικό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ