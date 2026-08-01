Έκτακτη σύσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΣ για τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

Εκτακτη σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συγκαλέσουν την τρίτη οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ μετά την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.



Όπως γνωστοποίησε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την τρέχουσα περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στον ισπανικό θύλακα.



Πιο συγκεκριμένα, η ιρλανδική προεδρία συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης. Της τηλεδιάσκεψης θα προεδρεύσει ο Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, με σκοπό να συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις.



Η πρωτοβουλία για τη σύγκληση αυτής της συνόδου προήλθε αρχικά από την Ισπανία, και ακολούθως υποστηρίχθηκε από μια ομάδα 22 κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Δανίας. Βασικός στόχος είναι η ανάλυση της μεταναστευτικής κρίσης στον ισπανικό θύλακα και των διπλωματικών τριβών που επακολούθησαν.



Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι σχεδόν το σύνολο των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που είχαν εισέλθει παράτυπα στη Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική, είχε επιστρέψει στο Μαρόκο μέχρι το Σάββατο.