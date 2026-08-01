Θύελλα αντιδράσεων για τον Σάντσεθ: Ανέβασε playlist στο Instagram ενώ η Θέουτα «βράζει»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη πολιτική και ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα, ο Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε στο επίκεντρο νέων αντιδράσεων, αυτή τη φορά για μια ανάρτησή του στο Instagram.

Η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, δημιουργώντας τεράστια πίεση στις τοπικές αρχές. Κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων διελεύσεων καταγράφηκαν, σύμφωνα με διεθνή μέσα, και θάνατοι.

🇲🇦🇪🇸 According to Spanish media, some 53,000 people who crossed from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta in the recent surge are now back across the border.



Turns out the ocean works both ways.



Writer: Daniyal pic.twitter.com/nu1JCyjniX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 1, 2026

Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα σημεία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρόκειται για ισπανικό έδαφος στην αφρικανική ήπειρο. Η νέα κρίση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου»

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, ο Ισπανός πρωθυπουργός δέχθηκε νέα πυρά για την επιλογή του να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακολούθους τη μουσική playlist που έχει επιλέξει για το φετινό καλοκαίρι.

«Το soundtrack του καλοκαιριού μου. Θα βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής (playlist) στον σύνδεσμο του βιογραφικού μου», έγραψε ο Πέδρο Σάντσεθ στο Instagram, παρουσιάζοντας τα αγαπημένα του τραγούδια για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης προκάλεσε αντιδράσεις από επικριτές του, οι οποίοι θεώρησαν ότι η δημοσίευση ήταν άστοχη, την ώρα που η Θέουτα βρισκόταν στο επίκεντρο μιας σοβαρής μεταναστευτικής κρίσης και η κυβέρνηση δεχόταν έντονη πολιτική πίεση.

Ο Σάντσεθ, από την πλευρά του, έχει απαντήσει στις επικρίσεις για τη διαχείριση της κρίσης, απευθύνοντας επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ζητώντας μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει καταγγείλει, παράλληλα, την έλλειψη αλληλεγγύης από ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα δεν αποτελεί αποκλειστικά ισπανικό ζήτημα, αλλά μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινή αντιμετώπιση.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ισπανίας η κριτική συνεχίζεται, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στις Βρυξέλλες. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η καλοκαιρινή playlist του Σάντσεθ έγινε ακόμη ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.