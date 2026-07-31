Η Ιταλία αναστέλλει τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω των μεταναστών στη Θέουτα

Την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία αποφάσισε την Παρασκευή (31/7) η ιταλική κυβέρνηση.

Η αναστολή της δυνατότητας της ελεύθερης μετακίνησης, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη, έρχεται ως απάντηση στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζει η Ισπανία στον θύλακά της στην Αφρική, τη Θέουτα.

Σύμφωνα με το Euronews, η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και η κυβέρνησή της εξέφρασαν την πολιτική τους στήριξη την Πέμπτη.

Το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε το κλείσιμο των θαλάσσιων και εναέριων συνόρων της χώρας με την Ισπανία, αναστέλλοντας προσωρινά το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται από το GBN, η Ιταλία μπορεί να μην έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, ωστόσο το μέτρο θα επηρεάσει όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως δηλαδή τους Ισπανούς και Ιταλούς πολίτες.

Ταυτόχρονα, το ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι συμφώνησε επίσης με το Παρίσι να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα γαλλο-ιταλικά χερσαία σύνορα.

Υπενθυμίζεται πως 57 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα στη Θέουτα, ενώ σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περισσότεροι από 48.000 έχουν επιστραφεί στο Μαρόκο.