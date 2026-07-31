Πέδρο Σάντσεθ: Προσβολή στην εδαφική μας ακεραιότητα η μαζική εισβολή μεταναστών στη Θέουτα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» τη μαζική εισβολή περισσότερων των 40.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εισβολή που αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα.



«Η κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται στο πλευρό της πόλης της Θέουτα. Και κατανοούμε την φόρτιση, την αγωνία που ζει τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερα από χθες», δήλωσε ο Σάντσεθ που βρίσκεται στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη χθες συνιστά επίθεση, προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».



Ο Ισπανός πρωθυπουργός αποδίδει την κρίση σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους των μαφιών» διακίνησης ανθρώπων πρόσφατης απόφασης της δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης.



«Αυτό που βγαίνει από τις ανταλλαγές που είχαμε με τις μαροκινές Αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είπε.



Η απόφαση αυτή ορίζει ότι «δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση στα σύνορα όσων έφθασαν στην Ισπανία δια θαλάσσης», εξήγησε ο Σάντσεθ προσθέτοντας ότι «αυτή η ερμηνεία διαδόθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ