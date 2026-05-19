Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος που σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε σοβαρά τον 7 μηνών γιο του

Η αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν 25χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να σκότωσε τους γονείς του και να τραυμάτισε τέσσερις άλλους ανθρώπους, περιλαμβανομένου του γιου του, ένα περιστατικό που σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Δευτέρας 18 Μαΐου, στην πόλη ελ Εχίδο, στη νότια επαρχία Αλμερία.

Οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σημείωσε η αστυνομία. Εκτός από τον επτά μηνών γιο του δράστη, τραυματίες είναι ένας 60χρονος άνδρας, μία γυναίκα και ένα μωρό 18 μηνών, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο φερόμενος ως δράστης αρχικά τράπηκε σε φυγή, όμως τελικά παραδόθηκε σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, μετέδωσε το Europa Press.

Η αστυνομία ερευνά το κίνητρο, επισημαίνοντας ότι οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ενδοοικογενειακή βία, όπως και το πού βρήκε το όπλο καθώς ο ίδιος δεν είχε άδεια οπλοκατοχής.

Τα περιστατικά επιθέσεων με πυροβόλα όπλα και πολλαπλά θύματα είναι σχετικά σπάνια στην Ισπανία, όπου υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την οπλοκατοχή.

Το 2023 καταγράφηκαν στη χώρα 53 ανθρωποκτονίες με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, δηλαδή 0,1 θάνατος ανά 100.000 ανθρώπους – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ