Ισπανία: Κοριτσάκι δυο ετών πέθανε αφού ο πατέρας της την ξέχασε στο αυτοκίνητο

Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια ενός δίχρονου κοριτσιού στην περιοχή της Γαλικίας το οποίο πέθανε αφού παρέμεινε κλεισμένη μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρας της για αρκετές ώρες.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Μπριόν όταν ο πατέρας της είχε οδηγήσει, το πρωί της Τετάρτης, τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας στο σχολείο και, έπειτα από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε ενώ περνούσε έξω από τον χώρο εργασίας του, ξέχασε να αφήσει την κόρη του στον παιδικό σταθμό.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, αμέσως μετά την κλήση, στάθμευσε το όχημά του και πήγε στη δουλειά χωρίς να αντιληφθεί ότι το παιδί βρισκόταν ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν αργότερα η μητέρα πήγε να παραλάβει το κοριτσάκι από τον παιδικό σταθμό, διαπίστωσε τι είχε συμβεί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι το κοριτσάκι έφτασε στο κέντρο περίπου στις 4 το απόγευμα σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Στο σημείο έσπευσε και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Tragedia en Brión, en A Coruña, una niña de dos años ha fallecido tras quedar atrapada en un coche.



Ενός λεπτού σιγή για το κοριτσάκι

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στην αφυδάτωση του παιδιού. Την υπόθεση ερευνά η Ομάδα Δικαστικής Αστυνομίας της περιφέρειας του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της ισπανικής Πολιτοφυλακής.

Δημοτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα κηρυχθούν δύο ημέρες επίσημου πένθους ως ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια, ενώ εξετάζεται και η τήρηση ενός λεπτού σιγής την Παρασκευή.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί το 2023 στο Ο Πορίνιο της επαρχίας Ποντεβέδρα, όταν ένα δίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία, αφού η μητέρα του το ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο αντί να το μεταφέρει στον παιδικό σταθμό και πήγε στη δουλειά της.