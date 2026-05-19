Συναγερμός στην Ισπανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη (19/5) στην πόλη ελ Εχίδο στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο ανήλικοι.

Ο δράστης, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, έχει συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές ενώ φέρεται να είχε οικογενειακή σχέση με τα θύματα που πυροβόλησε.

Αξιωματικοί της Πολιτοφυλακής, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ομάδας Ταχείας Δράσης, καθώς και ομάδες διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα.