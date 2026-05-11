Ισπανία: Γονείς κρατούσαν τα παιδιά τους «φυλακισμένα» στο σπίτι επί 3,5 χρόνια μετά την πανδημία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση ενός ζευγαριού Γερμανών, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επειδή κρατούσε τα τρία ανήλικα παιδιά του απομονωμένα μέσα στο σπίτι για περίπου τριάμισι χρόνια, μετά την πανδημία του Covid.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τον πατέρα και τη μητέρα για εγκατάλειψη οικογένειας και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης στα παιδιά, ωστόσο τους απάλλαξε από τη βαρύτερη κατηγορία της παράνομης κράτησης.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Οι φόβοι μετά την πανδημία

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι γονείς είχαν αναπτύξει έντονες φοβίες για τον έξω κόσμο μετά την πανδημία της Covid-19 και αποφάσισαν να απομονώσουν πλήρως τα παιδιά τους.

Πρόκειται για δύο δίδυμα παιδιά εννέα ετών και έναν 11χρονο, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για λόγους προστασίας της ταυτότητάς τους.

Η μητέρα διαθέτει γερμανική και αμερικανική υπηκοότητα, ενώ ο πατέρας είναι Γερμανός πολίτης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η αστυνομία εντόπισε την οικογένεια σε σπίτι στα περίχωρα της Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής και δεν πήγαιναν σχολείο.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης την καταβολή αποζημίωσης 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί, καθώς και την αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς για τουλάχιστον τρία χρόνια και τέσσερις μήνες.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος της μητέρας, Χαβιέρ Μουνιόθ, υποστήριξε ότι τα παιδιά λάμβαναν κατ’ οίκον εκπαίδευση, είχαν «σταθερή οικογενειακή ζωή» και τρέφονταν σωστά.

Όπως ανέφερε, το ζευγάρι εμφανίζεται «εν μέρει ικανοποιημένο» από την απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η κατάθεση έφεσης κατά της ποινής.