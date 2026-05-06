Χανταϊός: Στην Τενερίφη θα δέσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο - Επαναπατρίζονται όλοι οι ξένοι επιβάτες

Στην Ισπανία θα δέσει εντός των επόμενων τριών ημερών τελικά το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα του ιού χανταϊού.

Όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, το πλοίο θα φτάσει στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά παρά την αρχική αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

«Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου», τόνισε η Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπτει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Επαναπατρίζονται οι ξένοι επιβάτες

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός.

Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε.

Ένας Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα επαφής

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Τρίτης 05/05, ο ΠΟΥ εξέδωσε έκτακτο σήμα για την ιχνηλάτιση των επιβατών που ταξίδεψαν με αεροπλάνο από τη Νότιο Αφρική στο οποίο είχε επιβιβαστεί η άτυχη 69χρονη.

Το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, επιβεβαίωσε την Τετάρτη 06/05 ότι ένας Γάλλος υπήκοος εντοπίστηκε μεταξύ των επιβατών πτήσης που μετέφερε έναν από τους ασθενείς πριν από τη νοσηλεία του, γεγονός που τον καθιστά κρούσμα επαφής.

Οι επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιχνηλάτηση επαφών τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική, αναφέρει το bfmtv.

Οκτώ άτομα με συμπτώματα – Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναθεώρησε ανοδικά τα στοιχεία:

Οκτώ άτομα εμφανίζουν συμβατά συμπτώματα

Τρία από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως κρούσματα hantavirus

Ο συναγερμός παραμένει, καθώς οι αρχές αξιολογούν την εξάπλωση του στελέχους και συνεχίζουν την ιχνηλάτηση επιβατών και πληρωμάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ