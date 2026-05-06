Θρίλερ με το MV Hondius: Κι άλλος επιβάτης με χανταϊό στη Ζυρίχη-Απομακρύνθηκαν ακόμα 3 από το πλοίο

Τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού και βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



«Στο παρόν στάδιο, ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός», σημείωσε ο διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Γκεμπρεγιέσους.

Την ίδια ώρα, στη Ζυρίχη νοσηλεύεται ένας άνδρας, ο οποίος μολύνθηκε από χανταϊό, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, η ελβετική κυβέρνηση και επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο ελβετικός πληθυσμός.



Ο άνδρας, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο, τονίζεται στην ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν πεθάνει, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού

Οι υγειονομικές Αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, ανέφερε ο υπουργός Υγείας της χώρας.



Το κρουαζιερόπλοιο αναμενόταν να αναχωρήσει από τα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στη δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται για τα Κανάρια Νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Ωστόσο, την αντίθεσή της στην άφιξη του κρουαζιερόπλοιου εξέφρασε η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών, με τον πρόεδρό της Φερνάντο Κλαβίχο να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοίκων.

Πρόσθεσε ότι ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα. Ο Κλαβίχο ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αποτελεί τη βασική αντιπολιτευτική δύναμη απέναντι στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η κρατική ισπανική τηλεόραση TVE μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει στην Τενερίφη, επικαλούμενη πηγές του ισπανικού υπουργείου Υγείας. Μέχρι στιγμής, πάντως, το υπουργείο δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.