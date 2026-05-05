Ξεσπά επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου για τα κρούσματα χανταϊού: «Δεν είμαστε πρωτοσέλιδα»

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο πλέει ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής, καθώς έχουν εντοπιστεί τρία κρούσματα χανταϊού.

Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσηλεύονται με συμπτώματα της νόσου. Στο πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες για ένα ταξίδι με προορισμούς την Ανταρκτική, τα Νησιά Φόκλαντ και τα Κανάρια Νησιά, επιβαίνουν 88 ταξιδιώτες και 61 μέλη πληρώματος.

Το ξέσπασμα του Αμερικανού επιβάτη

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αμερικανός influencer Jake Rosmarin, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα εμφανώς συντετριμμένος. «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο MV Hondius. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ πραγματικό για όλους μας εδώ», λέει με δάκρυα στα μάτια. «Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία, δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι», προσθέτει, ενώ κλείνοντας τονίζει: «Υπάρχει πολλή αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώθουμε ασφαλείς, να έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση και να γυρίσουμε σπίτι».