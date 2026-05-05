Σε κατάσταση καραντίνας το κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε χανταϊός - Αγωνία για τον Έλληνα επιβάτη

Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου καταγράφηκαν τρεις θάνατοι από χανταϊό και άλλοι τρεις έχουν νοσήσει, ενώ βρισκόταν εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας Oceanwide Expeditions, η οποία δημοσιοποίησε στοιχεία για τις εθνικότητες των επιβαινόντων και την πορεία της υπόθεσης, μεταξύ των 149 επιβατών στο πλοίο, βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Πηγή: oceanwide-expeditions

Όπως έγινε γνωστό, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις έχουν νοσήσει, έπειτα από εκδήλωση επιδημίας χανταϊού εν πλω στον Ατλαντικό Ωκεανό. Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Oceanwide Expeditions, το πλοίο βρίσκεται σε εξέλιξη μιας σοβαρής ιατρικής κρίσης. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στις 11 Απριλίου, όταν ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα η αιτία θανάτου. Στις 24 Απριλίου η σορός αποβιβάστηκε στο νησί Αγία Ελένη, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Απριλίου, η σύζυγός του, η οποία είχε αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής, κατέληξε επίσης.

Την ίδια ημέρα, ένας ακόμη επιβάτης εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ. Πρόκειται για το μοναδικό μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο. Στις 2 Μαΐου σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος, αυτή τη φορά επιβάτη γερμανικής υπηκοότητας, με την αιτία να παραμένει αδιευκρίνιστη. Την ίδια στιγμή, δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.