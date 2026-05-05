Συναγερμός ΠΟΥ για τον χανταϊό: Ψάχνουν 82 επιβάτες αεροπλάνου στο οποίο μπήκε η 69χρονη που πέθανε

Νέο συναγερμό σήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με τον εντοπισμό τουλάχιστον 82 επιβατών ενός αεροσκάφους στο οποίο επιβιβάστηκε η 69χρονη Ολλανδή που προσβλήθηκε από χανταϊό στη μοιραία κρουαζιέρα με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ όπου και πέθανε.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη 69χρονη βρισκόταν στην κρουαζιέρα με τον σύζυγό της όταν εκείνος εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα και πέθανε εν πλω. Η γυναίκα αποβιβάστηκε από το MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου καθώς είχε αρχίσει να εμφανίζει τα πρώτα «γαστρεντερικά συμπτώματα». Αμέσως πήρε το αεροπλάνο με προορισμό τη Νότια Αφρική όπου και εισήχθη σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. Στις 26 Απριλίου πέθανε στο νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. «Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών» του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια μάρκετινγκ της εταιρείας, Κάριν Μάρεϊ.

Μόνο μία πτήση την εβδομάδα εκτελείται από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης, στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους εν λόγω επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Υγείας.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλεύσει εντός των επόμενων ωρών από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια Νησιά, είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του ΠΟΥ.

Σημειώνεται ότι σε ενημερωτικό μήνυμα ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η νόσος μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ πολύ στενών επαφών (επάνω στο πλοίο)», δήλωσε η Κέρκοβ σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αφορά «ζευγάρια, ανθρώπους που μοιράζονται καμπίνες κλπ». «Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό έχει συμβεί», είπε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ