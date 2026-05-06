Στα Κανάρια το «MV Hondius» μετά τα κρούσματα χανταϊού - Αγωνία για τους επιβάτες του πλοίου

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα υποδεχτεί το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» στα Κανάρια Νησιά, όπου θα μεταφερθεί μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων Χανταϊoύ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές».

Με την άφιξη του πλοίου, ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος. Στη συνέχεια, θα δρομολογηθεί η επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για τη διαχείριση της κατάστασης.

Αντίθετα, τα Κανάρια Νησιά αποτελούν την πλησιέστερη περιοχή με επαρκείς υποδομές, γεγονός που οδήγησε στην επιλογή τους.

Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση αναμένεται να απομακρυνθούν αεροπορικώς μέσω Πράσινου Ακρωτηρίου και να μεταφερθούν στην Ολλανδία για εξειδικευμένη νοσηλεία, μεταδίδει το Reuters.

«Η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.