ΠΟΥ για χανταϊό: Μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο - Θρίλερ με τον ελλιμενισμό του πλοίου

Την εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι υπήρξε σπάνια μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, μετέφερε η επιδημιολόγος του ΠΟΥ, Μαρία Βαν Κέρκοβ, την Τρίτη (5/5).

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ πολύ στενών επαφών (επάνω στο πλοίο)», δήλωσε η Κέρκοβ σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αφορά «ζευγάρια, ανθρώπους που μοιράζονται καμπίνες κλπ». «Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό έχει συμβεί», είπε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS.

Ενώ 3 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, το πλοίο με τους σχεδόν 150 επιβαίνοντες, περίμενε βοήθεια στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτήριο στον Ατλαντικό Ωκεανό, αφού το αφρικανικό νησιωτικό κράτος αρνήθηκε να του επιτρέψει να ελλιμενιστεί λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία.

Πέρα από τους τρεις θανάτους, εκ των οποίων δύο σημειώθηκαν πάνω στο πλοίο και ένας τρίτος λίγο μετά την αποβίβαση, υπάρχουν ακόμη τέσσερα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού. Ένα από αυτά αφορά Βρετανό υπήκοο που μεταφέρθηκε εκτός πλοίου και νοσηλεύεται πλέον σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Πέρα από τους τρεις θανάτους, εκ των οποίων δύο σημειώθηκαν πάνω στο πλοίο και ένας τρίτος λίγο μετά την αποβίβαση, ο ΠΟΥ έκανε λόγο για 7 κρούσματα. Δύο από αυτά είναι επιβεβαιωμένα στο εργαστήριο και πέντε κρίνονται ως ύποπτα.

Ένα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορά Βρετανό υπήκοο που μεταφέρθηκε εκτός πλοίου και νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ισπανία: Να αναλυθούν τα δεδομένα προτού ελλιμενιστεί το πλοίο

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το πλοίο θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς τις Κανάριες Νήσους για «πλήρη διερεύνηση» και «πλήρη απολύμανση», ωστόσο διευκρίνισε ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

H Ισπανία δεν θα λάβει «καμία απόφαση» σχετικά με τoν ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου που πιθανόν αποτελεί εστία χανταϊού, όσο τα «επιδημιολογικά δεδομένα» έχουν αναλυθεί, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

«Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του από το Πράσινο Ακρωτήριο, θα αποφασιστεί ποιος ενδιάμεσος σταθμός είναι ο πλέον προσιτός. Έως εκείνη τη στιγμή, το Υπουργείο Υγείας δεν θα υιοθετήσει καμία απόφαση, όπως ενημερώσαμε σχετικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», έγραψε το υπουργείο στο Χ, λίγο αφότου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε πως η Ισπανία δέχτηκε να υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά.

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας ανέφερε αργότερα που είχε μια συνάντηση με τον ΠΟΥ και είχε συμφωνήσει πως, «από σήμερα το απόγευμα, το πλοίο θα επιθεωρηθεί από μια ομάδα επιδημιολόγων».

«Αυτή η παρέμβαση στοχεύει να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται στο πλοίο, να καθοριστεί εάν υπάρχουν εκεί άλλα άτομα που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και να αναγνωριστούν οι επαφές υψηλού κινδύνου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτό θα βοηθήσει στο να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες επαναπατρισμού και το δρομολόγιο του πλοίου», συμπλήρωσε το υπουργείο στην ανάρτησή του στο Χ.

«Όλα είναι έτοιμα για την περίθαλψη, για την αξιολόγηση και, εάν χρειαστεί, για την απολύμανση, εφόσον το ζητήσει ο ΠΟΥ», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Έλμα Σάις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να διευκρινίσει εάν αυτό συνεπάγεται ότι το πλοίο θα δέσει σε ισπανικό έδαφος ή όχι.

Κανάρια Νησιά: «Να κατευθυνθεί στην Ολλανδία»

Από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε επίσκεψη ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάνδο Κλαβίχο, εκτίμησε από την πλευρά του ότι «θα έπρεπε να υπάρξει μέριμνα για το κρουαζιερόπλοιο εκεί όπου βρίσκεται», στο Πράσινο Ακρωτήριο, στον Ατλαντικό ή να ανακατευθυνθεί προς «την Ολλανδία», διότι «έχει σημαία Ολλανδίας».

«Πρόκειται για μια υπόθεση που μας ανησυχεί πολύ, δεν έχουμε ουσιαστικά καμία πληροφορία σχετικά με τον φορέα μετάδοσης», συνέχισε, μιλώντας στον Τύπο.