Χανταϊός: Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου με τους 3 νεκρούς - Τι λέει η εταιρεία

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions στης οποίας το κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius εντοπίστηκε ο θανατηφόρος ιός «χανταϊός» με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ήδη τρεις επιβάτες.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε, δόθηκαν στη δημοσιότητα οι εθνικότητες των επιβατών (και του πληρώματος) μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας.

Πηγή: oceanwide-expeditions

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Την Κυριακή εντοπίστηκε ακριβώς έξω από το λιμάνι της Πράια, της πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, τόνισαν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το χρονικό και οι τρεις θάνατοι

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ένα ζευγάρι Ολλανδών είναι μεταξύ των τριών νεκρών. Το τρίτο θύμα πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο.

Ο 70χρονος Ολλανδός επιβάτης ήταν ο πρώτος που εμφάνισε συμπτώματα. Πέθανε στις 11 Απριλίου ενώ βρισκόταν στο πλοίο και η σορός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό.

Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε επίσης στο πλοίο και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε στις 27 Απριλίου σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστές ακόμη οι εθνικότητες των θυμάτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτοί οι δύο θάνατοι συνδέονται με την τρέχουσα ιατρική κατάσταση στο πλοίο.

Στις 27 Απριλίου, ένας άλλος επιβάτης αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική. Το άτομο αυτό νοσηλεύεται επί του παρόντος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο επιβάτης είναι βρετανικής υπηκοότητας. Ύστερα από εκτενείς ιατρικές εξετάσεις έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή του ιού.

Στις 2 Μαΐου, ένας άλλος επιβάτης που επέβαινε στο πλοίο πέθανε. Η αιτία δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Αυτός ο επιβάτης ήταν γερμανικής υπηκοότητας.

Επιπλέον, δύο μέλη πληρώματος εμφάνισαν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό. Και τα δύο χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Αμφότεροι είναι βρετανικής και ολλανδικής υπηκοότητας. Προς το παρόν, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα άτομα με συμπτώματα.

Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «διευκολύνει τον συντονισμό» μεταξύ των χωρών και των χειριστών του πλοίου, ώστε να «οργανώσει την μεταφορά δύο επιβατών που εμφανίζουν συμπτώματα».

Το MV Hondius μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 170 επιβάτες και έχει περίπου 70 μέλη πληρώματος.

«Αν και σπάνιος, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

«Διεξοδικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εργαστηριακών αναλύσεων και επιδημιολογικών ερευνών. Παρέχεται ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα. Η αλληλούχιση του ιού βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο Οργανισμός.