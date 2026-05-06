Χανταϊός: Η στιγμή που ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος μέσα στο πλοίο - Πώς κόλλησε το πρώτο κρούσμα

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πώς κόλλησε το ζευγάρι Ολλανδών, το οποίο φαίνεται να μετέφερε τον ιό στο πλοίο από την Αργεντινή.

A boat beside cruise ship MV Hondius REUTERS TV
Σε εκδρομή παρατήρησης πουλιών φέρεται να είχε συμμετάσχει το ζευγάρι Ολλανδών, το οποίο φέρεται να μετέφερε τον χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο απειλείται από επιδημία του ιού και βρίσκεται αγκυροβολημένο σε καραντίνα σε θαλάσσια περιοχή έξω από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Independent, οι Αρχές της Αργεντινής -από την οποία το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο πλοίο- εστιάζουν πλέον σε εκδρομή παρατήρησης πουλιών στην Ουσουάια ως την πιθανότερη πηγή έξαρσης του ιού μέσα στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε από αυτήν την πόλη στα νότια της Αργεντινής.

Φωτό: Reuters
Δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας και της έλλειψης εξουσιοδότησης να μεταδίδουν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι το ζευγάρι επισκέφτηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της περιήγησής του. Εκεί ενδέχεται να ήρθε σε επαφή με τρωκτικά που έφεραν τη μόλυνση.

Αυτή η νέα κατεύθυνση της έρευνας προκύπτει παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις των αρχών ότι η Ουσουάια και γενικότερα η επαρχία Τιέρα ντελ Φουέγο δεν είχαν καταγεγραμμένο ιστορικό κρουσμάτων χανταϊού.

Οκτώ ύποπτα κρούσματα του ιού έχουν πλέον συνδεθεί με το πλοίο, σύμφωνα με ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας την Τετάρτη (6/5).

REUTERS/Stringer
Η στιγμή που ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος στο πλοίο

Την ίδια ώρα, ένας Τούρκος Youtuber, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν επί του πλοίου υπό ολλανδική σημαία, μοιράστηκε βίντεο στο οποίο καταγράφεται ένα μέλος του πληρώματος να ανακοινώνει τον θάνατο ενός επιβάτη και να προσπαθεί να καθησυχάσει τους επιβάτες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

«Ένας από τους επιβάτες μας πέθανε ξαφνικά χθες το βράδυ», λέει, προσθέτοντας: «Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαστε μεταδοτικοί… Το πλοίο είναι ασφαλές».

“Not infectious… The ship is safe.” New video, obtained by 10 NEWS+ shows the moment the captain of a cruise ship where a fatal rat virus has taken hold, told remaining passengers the first death on board was believed to be the result of “natural causes”, and that the ship was “safe” when it came to infection. Click link in bio for the full story. Watch and stream free on 10 and YouTube. Catch up on Spotify. #cruiseship #cruisetok #hantavirus #outbreak #travel

