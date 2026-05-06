ECDC: «Ο χανταϊός των Άνδεων μεταδόθηκε στο πλοίο» - Ο μόνος που περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο

Την πληροφορία ότι ο τύπος χανταϊού που μεταδόθηκε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius προκαλώντας τον θάνατο 3 ανθρώπων, είναι ο χανταϊός των Άνδεων επιβεβαιώνει επίσημα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη (6/5).

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το ECDC έστειλε έναν ειδικό από την Ομάδα Δράσης για την Υγεία στην ΕΕ στο κρουαζιερόπλοιο που έχει επηρεαστεί από την έξαρση του ιού, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας διερεύνησης της έξαρσης και συντονισμού της αντίδρασης δημόσιας υγείας μαζί με τα αρμόδια κράτη μέλη.

«Παραμένουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με αυτή την έξαρση hantavirus και είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε μια προληπτική προσέγγιση σε αυτό το στάδιο, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης. Ένας ειδικός του ECDC βρίσκεται στο πλοίο για να συλλέξει περισσότερα στοιχεία και να συμβάλει στον σχεδιασμό μέτρων δημόσιας υγείας», δήλωσε η Δρ. Pamela Rendi-Wagner.

Ο ιός έχει ταυτοποιηθεί ως ο χανταϊός των Άνδεων (Andes hantavirus), σημειώνει το ECDC. Είναι μόνος χανταϊός που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνήθως μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα στο πλοίο για να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Ο κίνδυνος μετάδοσης στην Ευρώπη

Το ECDC δημοσίευσε σήμερα Σύντομη Έκθεση Αξιολόγησης Απειλής σχετικά με τον κίνδυνο για την Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει συστάσεις για επιβάτες και πλήρωμα στο κρουαζιερόπλοιο, καθώς και οδηγίες για τη διαχείριση των επιβατών κατά την άφιξή τους στο σημείο εισόδου στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες επιδημιολογικές πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τη μακρά περίοδο επώασης του ιού και τη δυνατότητα μετάδοσης του χανταϊού των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο, θα πρέπει να εξεταστούν προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής εκκένωσης συμπτωματικών επιβατών, μελών πληρώματος και στενών επαφών.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη παραμένει πολύ χαμηλός και δεν αναμένεται εκτεταμένη μετάδοση. Οποιαδήποτε μετάδοση είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη λόγω της φύσης της απαιτούμενης επαφής και των μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που εφαρμόζονται στο πλοίο, κατά την αποβίβαση και στη συνέχεια.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στα ανοικτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου/Reuters

Χρειάζεται να διερευνηθεί η πηγή μετάδοσης

Παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να καθοριστεί πού και πώς μολύνθηκαν τα άτομα, καθώς και η έκταση της έκθεσης μεταξύ επιβατών και πληρώματος.

Το ECDC συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην Ισπανία, την Ολλανδία, άλλες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον ΠΟΥ για την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών και την υποστήριξη της αντίδρασης δημόσιας υγείας.

Επίσης, συνεργάζεται με το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για τη δημόσια υγεία σχετικά με αναδυόμενους, μεταδιδόμενους από τρωκτικά και ζωονοσογόνους ιούς, με στόχο την ενίσχυση της διαγνωστικής ικανότητας.

Τι αναφέρει το ECDC για τον χανταϊό

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στους ανθρώπους, συνήθως όταν οι άνθρωποι εισπνέουν σκόνη ή μικρά σωματίδια από ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών, ιδιαίτερα σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους.

Ο χανταϊός των Άνδεων, που απαντάται σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, μπορεί να προκαλέσει το πνευμονικό σύνδρομο του χανταϊού, μια σοβαρή νόσο που χαρακτηρίζεται από πυρετό και γενικά συμπτώματα, ακολουθούμενα από ταχεία αναπνευστική δυσχέρεια και καταπληξία. Ο χανταϊός των Άνδεων είναι ο μόνος χανταϊός για τον οποίο έχει περιγραφεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.