Χανταϊός: 70χρονος ομογενής ο Έλληνας στο MV Hondius - Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα

Ομογενής που δεν διαμένει μόνιμα στη χώρα μας είναι ο Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο αντιμετωπίζει επιδημία χανταϊού με τρεις ανθρώπους να έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους.

Ο ΕΟΔΥ φέρεται να ήρθε σε επικοινωνία με τον Έλληνα επιβάτη, αφού ενημερώθηκε για τα στοιχεία του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Πρόκειται για 70χρονο ομογενή συνταξιούχο που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Στελέχη του αρμόδιου τμήματος του ΕΟΔΥ για τα σπάνια νοσήματα επικοινώνησαν μαζί του, αντλώντας πληροφορίες για το ιστορικό της υγείας του και τις πρόσφατες μετακινήσεις του, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πανεπιστημιακός που περιγράφει τον εαυτό του ως «λάτρη της περιπέτειας».

Ο ίδιος δηλώνει ότι ταξιδεύει συχνά, έχοντας βρεθεί σε περιοχές όπου επικρατούν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα

Την ίδια ώρα, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώθηκαν 5 πέντε από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υγειονομικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα αυτό της επιδημίας χανταϊού παραμένει μικρός.

Όπως μεταφέρει ο Guardian, ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε ότι το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε σε έναν άνδρα που εμφάνισε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και πέθανε στις 11 Απριλίου. Δεν λήφθηκαν δείγματα εκείνη την περίοδο, καθώς δεν υπήρχε υποψία για χανταϊό.

Η σύζυγός του αποβιβάστηκε όταν το πλοίο έδεσε στο νησί της Αγίας Ελένης, έχοντας επίσης συμπτώματα, και η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ. Πέθανε στις 26 Απριλίου.

Το τρίτο θύμα ήταν μια γυναίκα πάνω στο πλοίο, η οποία ανέφερε συμπτώματα στις 28 Απριλίου και πέθανε στις 2 Μαΐου.

Άλλο ένα κρούσμα αφορά έναν άνδρα που επισκέφθηκε τον γιατρό του πλοίου στις 24 Απριλίου. Διακομίστηκε την επόμενη ημέρα και παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε: «Ο ΠΟΥ γνωρίζει αναφορές για άλλα άτομα με συμπτώματα που ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή με έναν από τους επιβάτες. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές. Δεδομένου ότι η περίοδος επώασης του χανταϊού των Άνδρων μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα».