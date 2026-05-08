Παγκόσμιος συναγερμός για το ξέσπασμα χανταϊού σε πλοίο - Αγώνας δρόμου για τα κρούσματα

Σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες για να εντοπίσουν δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πριν τεθούν σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης, μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Σύμφωνα με το Reuters και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ περιστατικά που συνδέονται με το πλοίο, εκ των οποίων πέντε έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ έχουν αναφερθεί τρεις θάνατοι.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια που ενίσχυσε την ανησυχία είναι ότι τουλάχιστον 29 επιβάτες από 12 χώρες αποβιβάστηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου στη Σάντα Ελένα, την ίδια ημέρα που απομακρύνθηκε και η σορός του πρώτου νεκρού. Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, που διαχειρίζεται το πλοίο, ανέφερε ότι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού δεν ανακοινώθηκε παρά μόνο στις 4 Μαΐου, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που είχαν ήδη φύγει να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους πριν ξεκινήσει η διεθνής ιχνηλάτηση.

ΠΟΥ: «Δεν πρόκειται για αρχή πανδημίας»

Ο ΠΟΥ, πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι η υπόθεση δεν συνιστά ένα νέο σενάριο τύπου Covid. Η διευθύντρια επιδημικής και πανδημικής ετοιμότητας του οργανισμού, Maria Van Kerkhove, ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται για αρχή επιδημίας» ούτε για «αρχή πανδημίας», ενώ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η εκτίμηση του οργανισμού είναι ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι λόγω της περιόδου επώασης του Andes hantavirus, που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλα περιστατικά.

Οι χανταϊοί είναι μία ομάδα ιών που εντοπίζονται κυρίως σε τρωκτικά, αλλά μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο προκαλώντας συμπτώματα που μοιάζουν αρχικά με γρίπη και, σε σοβαρές περιπτώσεις, πνευμονικό σύνδρομο και αναπνευστική ανεπάρκεια. Η παραλλαγή Andes, που εξετάζεται σε αυτή την περίπτωση, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική επειδή -σε αντίθεση με άλλους χανταϊούς- μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω πολύ στενής επαφής., ενώ δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο.

Οι χώρες που έχουν τεθεί σε συναγερμό

Τρεις ασθενείς με συμπτώματα που απομακρύνθηκαν ιατρικά από το πλοίο -ένας 41χρονος γιατρός, ένας 65χρονος Γερμανός επιβάτης και ο Martin Anstee, 56χρονος Βρετανός οδηγός αποστολής- νοσηλεύονται στην Ολλανδία. Παράλληλα, οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν και μία γυναίκα που δεν επέβαινε στο πλοίο, αλλά εμφάνισε συμπτώματα και νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο απομόνωσης στο Άμστερνταμ. Αν επιβεβαιωθεί θετική, θα πρόκειται για το πρώτο γνωστό περιστατικό της συγκεκριμένης έξαρσης σε άτομο που δεν βρισκόταν στο MV Hondius.

Οι αρχές πολλών χωρών έχουν ενεργοποιηθεί. Στη Σιγκαπούρη, δύο άνδρες που είχαν ταξιδέψει με το πλοίο τέθηκαν σε απομόνωση και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Στην Ελβετία, άνδρας που είχε επιστρέψει από τη Σάντα Ελένα βρέθηκε θετικός και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, με τις αρχές να σημειώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters, παρακολουθούνται επιβάτες που ταξίδεψαν σε πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Καλιφόρνια και η Αριζόνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο επιβάτες που επέστρεψαν ήδη στη χώρα βρίσκονται σε κατ’ οίκον απομόνωση και δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τους επιστρέφοντες να αυτοπεριοριστούν για 45 ημέρες, ως προληπτικό μέτρο. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, ο κίνδυνος για το γενικό κοινό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός.

Προς την Τενερίφη κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο

Το ίδιο το πλοίο, με 149 ανθρώπους ακόμη επιβαίνοντες, αποχώρησε από τα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου δεν του επετράπη να δέσει, και κατευθύνεται προς την Τενερίφη στις Κανάριες Νήσους. Η ισπανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει την άφιξή του υπό αυστηρούς όρους: το πλοίο θα παραμείνει σε αγκυροβόλιο και οι επιβάτες θα αξιολογηθούν πάνω στο σκάφος. Όσοι αποβιβαστούν θα μεταφέρονται ή θα επαναπατρίζονται μόνο με προστατευτικό εξοπλισμό και υπό υγειονομική επίβλεψη, χωρίς επαφή με τον γενικό πληθυσμό.

Η υπόθεση φαίνεται να ξεκίνησε από έναν 70χρονο Ολλανδό επιβάτη, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και πέθανε πέντε ημέρες αργότερα. Ο θάνατός του αποδόθηκε αρχικά σε φυσικά αίτια και δεν προκάλεσε συναγερμό. Η σορός του απομακρύνθηκε τελικά στη Σάντα Ελένα στις 24 Απριλίου, όταν αποβιβάστηκαν και άλλοι επιβάτες. Η 69χρονη σύζυγός του ταξίδεψε στη συνέχεια στη Νότια Αφρική, όπου επίσης πέθανε αφού εμφάνισε συμπτώματα. Οι αρχές ερευνούν την πιθανότητα το ζευγάρι να είχε εκτεθεί στον ιό πριν από την επιβίβασή του, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή, χώρα με τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επίπτωση hantavirus στη Λατινική Αμερική.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Προς το παρόν, οι ειδικοί αποκλείουν το ενδεχόμενο μιας νέας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, αλλά η μακρά περίοδος επώασης και η πολυεθνική διασπορά των επιβατών σημαίνουν ότι η ιχνηλάτηση και η επιτήρηση θα συνεχιστούν για εβδομάδες.