Χανταϊός: Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο μετά τους θανάτους στο κρουαζιερόπλοιο

Την ώρα που η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στο MV Hondius, μετά τους τρεις θανάτους και τα οκτώ κρούσματα χανταϊού που σχετίζονται με το κρουαζιερόπλοιο, διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του σπάνιου αλλά επικίνδυνου ιού.

Το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και σε αυτό συμμετέχουν επιστήμονες από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική, με στόχο τη δημιουργία ενός εμβολίου που θα μπορεί να μεταφέρεται εύκολα ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ο χανταϊός και το κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius απέπλευσε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί οκτώ πιθανά κρούσματα hantavirus μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τρία περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ πέντε ακόμη θεωρούνται ύποπτα.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης τον θάνατο τριών επιβατών, καθώς ένας από αυτούς είχε επιβεβαιωμένα προσβληθεί από τον ιό, ενώ για τους άλλους δύο οι έρευνες συνεχίζονται.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται μια Ολλανδή επιβάτιδα, η οποία αποβιβάστηκε στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Νότια Αφρική, όπου πέθανε δύο ημέρες αργότερα.

Ο σύζυγός της είχε πεθάνει λίγες ημέρες νωρίτερα πάνω στο πλοίο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι είχε μολυνθεί από hantavirus.

Ο τρίτος θάνατος αφορά μια Γερμανίδα επιβάτιδα, η περίπτωση της οποίας επίσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Πώς μεταδίδεται ο hantavirus

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών και θεωρείται σχετικά σπάνιος στους ανθρώπους.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, ενώ τόσο ο ΠΟΥ όσο και η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από hantavirus, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη ιατρική υποστήριξη μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ακόμη και αιμοκάθαρση ή νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το νέο εμβόλιο και η τεχνολογία που αντέχει στη ζέστη

Μέλος της διεθνούς επιστημονικής ομάδας είναι η καθηγήτρια Χημείας Άσελ Σαρτμπάεβα από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία, η οποία εξήγησε στο BBC ότι η ανάπτυξη εμβολίου θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντικές εξάρσεις του ιού ή να μειώσει τις σοβαρές επιπτώσεις της νόσου.

«Η δημιουργία ενός εμβολίου θα ήταν τεράστιας σημασίας, γιατί θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε περιστατικά αυτής της νόσου ή τουλάχιστον να περιορίσουμε τις σοβαρές συνέπειες της λοίμωξης», δήλωσε.

Η ερευνητική ομάδα εργάζεται πάνω σε μια νέα τεχνολογία που ονομάζεται «ensilication», η οποία επιτρέπει στα εμβόλια να παραμένουν σταθερά ακόμη και χωρίς κατάψυξη.

Η μέθοδος βασίζεται στην επικάλυψη του εμβολίου με εξαιρετικά λεπτά ανόργανα στρώματα, ώστε να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και μεταβολές του περιβάλλοντος.

Εμβόλια ακόμη και με drone

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Σαρτμπάεβα, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο μεταφοράς των εμβολίων παγκοσμίως.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εμβόλιο ανθεκτικό στις αλλαγές θερμοκρασίας, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται ακόμη και με drones», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ συνεργάζεται με ερευνητές στο Τέξας, οι οποίοι έχουν αναπτύξει το αντιγόνο κατά του hantavirus, αλλά και με την εταιρεία Afrigen στη Νότια Αφρική.

Η έρευνα για το νέο εμβόλιο είχε ξεκινήσει πριν από το πρόσφατο ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο τα τελευταία περιστατικά έχουν αυξήσει το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τον ιό και τις πιθανές απειλές για τη δημόσια υγεία.