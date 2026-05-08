Χανταϊός: Αυξημένη επιτήρηση, αυστηρά πρωτόκολλα και καραντίνες για τα κρούσματα στα κρουαζιερόπλοια

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο για τη διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων στα κρουαζιερόπλοια, με αφορμή τα κρούσματα χανταϊού στο MV Hondius, θέτοντας επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών μεταξύ επιβατών και πληρωμάτων.

Η εγκύκλιος, που υπογράφεται από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, προβλέπει αυξημένη επιτήρηση για λοιμώξεις του αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδες, αλλά και νοσήματα όπως η ιλαρά, η ερυθρά και η ανεμευλογιά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς εν πλω και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όλα τα περιστατικά που εμφανίζονται στα ιατρεία των πλοίων και παρουσιάζουν συμπτώματα λοιμωδών νοσημάτων θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικά αρχεία συνδρομικής επιτήρησης, ενώ ο γιατρός ή ο κυβερνήτης του πλοίου υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του επόμενου λιμένα.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της «Δήλωσης Υγείας Πλοίου» πριν από κάθε κατάπλου, ακόμη και αν τα περιστατικά έχουν ήδη αναρρώσει ή αποβιβαστεί σε προηγούμενο λιμάνι. Επιπλέον, σε κάθε περιστατικό λοιμώδους νόσου θα πρέπει να συμπληρώνεται και ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ευρωπαϊκό σύστημα SHIPSAN.

Τα μέτρα απομόνωσης



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μέτρα απομόνωσης. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα θα απομονώνονται σε ειδικούς χώρους ή στις καμπίνες τους, ενώ προβλέπεται ακόμη και δημιουργία «κοορτών» σε περιπτώσεις πολλών περιστατικών με την ίδια διάγνωση. Οι εταιρείες καλούνται να διαθέτουν γραπτό σχέδιο ιατρικής απομόνωσης, διαδικασίες καραντίνας και σαφή πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης.

Για τις οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως η γρίπη και η COVID-19, τα πλοία οφείλουν να διαθέτουν διαγνωστικές δυνατότητες ταχείας ανίχνευσης, ενώ οι ασθενείς θα παραμένουν σε απομόνωση τουλάχιστον για 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού και τη βελτίωση των συμπτωμάτων τους. Παράλληλα, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, η τήρηση αποστάσεων και η αυξημένη υγιεινή χεριών.

Αυστηρά είναι και τα μέτρα για γαστρεντερίτιδες και εξανθηματικές νόσους. Σε περιπτώσεις ιλαράς, ερυθράς ή ανεμευλογιάς προβλέπεται άμεση απομόνωση, ιχνηλάτηση επαφών και, όπου απαιτείται, καραντίνα ή εμβολιασμός μετά την έκθεση.

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ενισχυμένα πρωτόκολλα καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους και ειδική εκπαίδευση για το πλήρωμα, με στόχο την ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας, τη διαχείριση αποβλήτων και την εφαρμογή διαδικασιών απολύμανσης.

Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι η εφαρμογή των μέτρων είναι κρίσιμη για την αποφυγή επιδημικών εξάρσεων στα κρουαζιερόπλοια, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όπου αυξάνεται σημαντικά η επιβατική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια.

