Νέο κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius - Σε ποιες χώρες βρίσκονται οι νοσούντες

Νέο ύποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε εκτός του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο αντιμετωπίζει διασπορά του ιού εδώ και αρκετές ημέρες, με τρεις ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το φερόμενο κρούσμα βρέθηκε σε Βρετανό, ο οποίος ήταν επιβάτης του πλοίου, με τον άνδρα να βρίσκεται τώρα στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο ύποπτο κρούσμα στο νησί που αποτελεί βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε πραγματοποιήσει στάση στις 15 Απριλίου.

Το Τριστάν ντα Κούνια, όπου ζουν μόλις περίπου 200 άνθρωποι, βρίσκεται στα μισά της απόστασης μεταξύ Νότιας Αφρικής και Νότιας Αμερικής και θεωρείται το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο, απέχοντας περισσότερα από 1.500 μίλια και έξι ημέρες ταξιδιού με πλοίο από την Αγία Ελένη, τον κοντινότερο κατοικημένο «γείτονά» του.

Ένας κάτοικος του νησιού είχε νοσηλευτεί, ενώ η σύζυγός του βρισκόταν σε αυτοαπομόνωση, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός για τα Υπερπόντια Εδάφη, Στίβεν Ντάουτι, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης του Τριστάν ντα Κούνια.

Ταυτόχρονα, όπως έγινε γνωστό, τέσσερις κάτοικοι του νησιού επιβιβάστηκαν στο πλοίο με ολλανδική σημαία για να μεταβούν στην Αγία Ελένη. Ο διοικητής του Τριστάν ντα Κούνια, Φίλιπ Κένταλ, δήλωσε ότι τους συστήθηκε να παραμείνουν εκεί σε αυτοαπομόνωση για προληπτικούς λόγους.

Πού βρίσκονται τα κρούσματα

Παρά το γεγονός ότι το νέο κρούσμα παραμένει ύποπτο, οι ανακοινώσεις για τα προληπτικά μέτρα εντείνουν τις ανησυχίες σχετικά με το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, που εντοπίστηκε στο πλοίο MV Hondius και το οποίο, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τρεις άνθρωποι, ένα ολλανδικό ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος, πέθαναν μετά το ξέσπασμα του ιού στο πλοίο.

Άλλα τέσσερα άτομα έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν με τον ιό. Πρόκειται για δύο Βρετανούς, έναν Ολλανδό, έναν Ελβετό υπήκοο, οι οποίοι νοσηλεύονται αντίστοιχα σε νοσοκομεία στην Ολλανδία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία. Παράλληλα, υπάρχει και πέμπτο ύποπτο κρούσμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν το ύποπτο κρούσμα στο Τριστάν ντα Κούνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι θα εκδώσει νεότερη ενημέρωση αργότερα μέσα στην Παρασκευή (8/5).