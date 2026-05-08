Αρνητική στον χανταϊό η αεροσυνοδός που είχε έρθει σε επαφή με Ολλανδή επιβάτιδα που πέθανε

Αεροσυνοδός της εταιρίας KLM που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ, βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Λάβαμε ενημέρωση» σύμφωνα με την οποία «ήταν αρνητική στα τεστ», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού.



Η αεροσυνοδός είχε έρθει σε επαφή με Ολλανδή επιβάτιδα 69 ετών σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία η οποία πέθανε αργότερα εξαιτίας μόλυνσης από τον χανταϊό.



Η KLM ανέφερε την Τετάρτη, 6 Μαΐου, ότι η επιβάτιδα, σύζυγος του πρώτου ατόμου που πέθανε από την επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, είχε μπει για λίγο σε αεροπλάνο με προορισμό την Ολλανδία που αναχωρούσε από το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, αλλά αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.



Η 69χρονη απεβίωσε στις 26 Απριλίου σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ και εν συνεχεία βρέθηκε θετική στον χανταϊό.



Ήταν ένα από τα τρία άτομα που πέθαναν λόγω της επιδημίας που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο, που είχε αναχωρήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, απ' όπου αναχώρησε τελικά για την Τενερίφη, όπου και αναμένεται την Κυριακή 10 Μαΐου.



«Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί η πτήση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η KLM.



«Μετά την αποβίβαση της επιβάτιδας, η πτήση απογειώθηκε για την Ολλανδία», πρόσθεσε.



Οι ολλανδικές υγειονομικές Αρχές επικοινωνούν με τα άτομα που πήραν την πτήση «για προληπτικούς λόγους», διευκρίνισε η KLM.



Τα άτομα, που φοβούνται ότι έχουν κολλήσει τον ιό, ή η μόλυνση των οποίων από τον ιό έχει αποδειχθεί, λαμβάνουν ιατρική φροντίδα ή καλούνται να τεθούν σε απομόνωση στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ελβετία και στη Νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ