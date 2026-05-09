Μετά τον χανταϊό, ο νοροϊός: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική με πάνω από 100 κρούσματα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές μετά από μαζικό ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο της Princess Cruises στην Καραϊβική, με περισσότερους από 100 επιβάτες και μέλη του πληρώματος να εμφανίζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Το νέο περιστατικό έρχεται ενώ συνεχίζεται παράλληλα η ανησυχία για την έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, εντείνοντας τους φόβους γύρω από τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας στα ταξίδια κρουαζιέρας.

Πάνω από 100 κρούσματα νοροϊού στο Caribbean Princess

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχων και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), συνολικά 102 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου Caribbean Princess εμφάνισαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε νοροϊό.

Οι ασθενείς απομονώθηκαν άμεσα από τους υπόλοιπους επιβάτες, ενώ στο πλοίο εφαρμόστηκαν έκτακτα μέτρα απολύμανσης και υγειονομικής προστασίας.

Το πλοίο της Princess Cruises απέπλευσε από το Port Everglades στο Fort Lauderdale της Φλόριντα στις 28 Απριλίου 2026 και αναμένεται να επιστρέψει τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το CruiseMapper, το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν ανοιχτά της βόρειας ακτής της Δομινικανής Δημοκρατίας και είχε προγραμματισμένη στάση στο Nassau στις Μπαχάμες.

Τι ανακοίνωσε η Princess Cruises

Σε ανακοίνωσή της, η Princess Cruises επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό κρουσμάτων ήπιας γαστρεντερικής νόσου.

«Απολυμάναμε άμεσα κάθε χώρο του πλοίου και ενισχύσαμε τα μέτρα υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού», ανέφερε η εταιρεία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το Caribbean Princess θα υποβληθεί σε πλήρη καθαρισμό και απολύμανση πριν από το επόμενο δρομολόγιό του.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ξεκίνησε η διασπορά του ιού, όπως αναφέρει το ABC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος.

Τι είναι ο νοροϊός και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «ιός του εμετού», είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί κυρίως εμετούς, διάρροια και γαστρεντερικές διαταραχές.

Σύμφωνα με το βρετανικό NHS, μεταδίδεται εύκολα μέσω στενής επαφής με μολυσμένα άτομα, μολυσμένες επιφάνειες, τρόφιμα ή νερό.

Αν και τα συμπτώματα είναι συνήθως έντονα, στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε περίπου δύο ημέρες.

Νέα ανησυχία μετά την έξαρση χανταϊού

Το νέο ξέσπασμα νοροϊού έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η υπόθεση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius της Oceanwide Expeditions, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περισσότεροι από 140 επιβάτες και μέλη πληρώματος παραμένουν στο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις θάνατοι, ενώ αρκετοί επιβάτες έχουν νοσήσει.

Ο χανταϊός θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνος από τον νοροϊό, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μεταδίδεται πολύ πιο δύσκολα, κυρίως μέσω επαφής με περιττώματα ή εκκρίσεις τρωκτικών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διαβεβαιώσει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.