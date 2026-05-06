Συναγερμός για τον χανταϊό: Γάλλος μεταξύ των κρουσμάτων επαφής - Ήταν στην ίδια πτήση με ασθενή

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές έπειτα από την ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Νότιας Αφρικής ότι επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius έχει μολυνθεί από χανταϊό. Από τις 11 Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις επιβάτες: ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Ολλανδών και ένας Γερμανός, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής σε νοσοκομείο από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ένας Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα επαφής

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, ένας Γάλλος υπήκοος εντοπίστηκε μεταξύ των επιβατών πτήσης που μετέφερε έναν από τους ασθενείς πριν από τη νοσηλεία του, γεγονός που τον καθιστά κρούσμα επαφής.

Οι επιδημιολογικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με ιχνηλάτηση επαφών τόσο στο πλοίο όσο και στη Νότια Αφρική, αναφέρει το bfmtv.

Συναγερμός στις γαλλικές υγειονομικές αρχές

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Γενική Διεύθυνση Υγείας έχει ενεργοποιήσει τη Δημόσια Υγεία Γαλλίας, το Coreb (Επιχειρησιακός Συντονισμός Επιδημικού και Βιολογικού Κινδύνου), το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τον χανταϊό, με στόχο την προετοιμασία μηχανισμών παρακολούθησης, ελέγχου και περίθαλψης.

Παράλληλα, το Corruss (Επιχειρησιακό Κέντρο Αντιμετώπισης Υγειονομικών και Κοινωνικών Εκτάκτων Αναγκών) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να οργανωθούν οι συνθήκες επαναπατρισμού των Γάλλων πολιτών «μόλις το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση».

Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζόν, ανέφερε κατά την ενημέρωση Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο ότι δεν υπάρχουν επιπλέον λεπτομέρειες για τα κρούσματα ή τον Γάλλο πολίτη που έχει χαρακτηριστεί ως επαφή. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα ο Υπουργός Υγείας, παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Οκτώ άτομα με συμπτώματα – Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναθεώρησε ανοδικά τα στοιχεία:

Οκτώ άτομα εμφανίζουν συμβατά συμπτώματα



Τρία από αυτά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως κρούσματα hantavirus

Ο συναγερμός παραμένει, καθώς οι αρχές αξιολογούν την εξάπλωση του στελέχους και συνεχίζουν την ιχνηλάτηση επιβατών και πληρωμάτων.