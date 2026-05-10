Περισσότεροι από 90 επιβάτες θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού απόψε

Κορυφώνεται η αγωνία για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV HONDIUS στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και υπήρξαν τρεις νεκροί, με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.



Η διαδικασία είναι αρκετά σύνθετη με τις αρχές της Τενερίφης να βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση για τη διαχείριση του κρουαζιερόπλοιου, που παρέμεινε επί εβδομάδες εν πλω μετά το ξέσπασμα του χανταϊού. Ενώ συναγερμός σήμανε την Κυριακή 10 Μαΐου, όταν ένας από τους πέντε Γάλλους που επαναπατρίστηκαν, εμφάνισε συμπτώματα του ιού.



«Περισσότεροι από 90 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, θα έχουν απομακρυνθεί» από το Hondius μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, ανακοίνωσε ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι επιχειρήσεις εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου πρόκειται να διακοπούν σήμερα το βράδυ και να επαναληφθούν αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα.



Δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών αύριο το πρωί λόγω του «ανεφοδιασμού σε καύσιμα» που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για το ταξίδι του προς την Ολλανδία που θα διαρκέσει ημέρες, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο υπεύθυνος του λιμανιού της Γραναδίγια Πέδρο Σουάρεθ.



Αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.



Υπενθυμίζεται ότι ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης, αναμένεται να επαναπατριστεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Μαΐου, οπότε και θα επιστρέψει από την Ολλανδία με το C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας.