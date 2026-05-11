Συναγερμός και στις ΗΠΑ για τον χανταϊό: Θετικός Αμερικανός επιβάτης του MV Hondius

Συναγερμός σήμανε στο υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ένας εκ των 17 Αμερικανών επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρέθηκε θετικός στον χανταϊό ύστερα από εξετάσεις.

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει ήδη τον επαναπατρισμό των Αμερικανών με τις Αρχές να ενημερώνουν πως ακόμη ένας επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι φορέας. Για λόγους ασφαλείας, αμφότεροι θα ταξιδέψουν σε μονάδες βιοπεριορισμού του αεροπλάνου προκειμένου να προστατευθούν οι άλλοι 15.

Η αερογέφυρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα μεταφέρει επιβάτες στο Περιφερειακό Κέντρο Θεραπείας Ειδικών Αναδυόμενων Παθογόνων (RESPTC) ASPR στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα. Ο επιβάτης με ήπια συμπτώματα, τα στοιχεία του οποίοι δεν έχουν γνωστοποιηθεί, θα μεταφερθεί σε δεύτερο RESPTC, ανέφερε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Κατά την άφιξη στις εγκαταστάσεις, κάθε άτομο θα υποβληθεί σε κλινική αξιολόγηση και θα λάβει φροντίδα με βάση την κατάστασή του, πρόσθεσε.

Το στέλεχος του ιού hantavirus των Άνδεων, που εντοπίστηκε στο πλοίο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο αυξάνοντας τη θνησιμότητα σε έως και 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Πάντως, οι υγειονομικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές τονίζοντας ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι χαμηλός.

Μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί οι περισσότεροι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι στο Reuters. Η Γαλλία, η Αυστραλία , ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν ξεκινήσει ειδικές αποστολές ώστε οι υπήκοοί τους να επιστρέψουν με ασφάλεια στις χώρες τους προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5), έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο επιβάτης είχε μεταφερθεί με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τηρώντας κατά γράμμα το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.