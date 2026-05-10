Χανταϊός: Η άφιξη των 14 Ισπανών επιβατών του MV Hondius στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης

Οι Ισπανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV HONDIUS όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού έφτασαν ήδη στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου θα μείνουν σε καραντίνα. Οι 14 από αυτούς ήταν μεταξύ των πρώτων που αποβιβάστηκαν από το πλοίο νωρίς το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου.



Αρχικά προσγειώθηκαν στη Μαδρίτη, στην αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρδόθ. Από εκεί, μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκομέζ Ουγιά.

Η άφιξη έγινε από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα δύο λευκά λεωφορεία συνοδευόμενα από δύο αστυνομικά βαν εισήλθαν στο νοσοκομείο για να αρχίσουν να φροντίζουν τους επιβάτες.



Σύμφωνα με τον Χοσέ Γκαρθία, τον εκπρόσωπο του συνδικαλιστικού οργάνου CSIF στο νοσοκομείο, μετά την εισαγωγή τους στο ιατρικό κέντρο, θα τοποθετηθούν σε έναν απροσδιόριστο όροφο που έχει προετοιμαστεί για τη φροντίδα τους, όπου θα ξεκινήσουν ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.