Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Έλληνα από το MV Hondius: «Χωρίς συμπτώματα χανταϊού - Σε απομόνωση»

Χωρίς συμπτώματα σχετιζόμενα με χανταϊό βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν», ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπυρίδων Αποστολόπουλος, τονίζει:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα ο επιβάτης - Η ειδική αποστολή μέχρι το «Αττικόν»

Με οργανωμένη επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας και με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής ασφάλειας, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου βρισκόταν, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Ο επιβάτης μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου βρέθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Στη συνέχεια, οργανώθηκε ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ η οποία μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη στο νοσοκομείο «Αττικόν» λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5).

Ο ασθενής τέθηκε άμεσα σε καραντίνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 45 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.