Χανταϊός: Γιατί δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια και φάρμακα

Η πρόσφατη έξαρση χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο επανέφερε στο προσκήνιο έναν ιό που, αν και δυνητικά θανατηφόρος, σπάνια απασχολεί τη διεθνή επιστημονική και δημόσια υγεία. Ωστόσο, το περιστατικό στο MV Hondius, όπου επιβάτες νόσησαν εν πλω, ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο το πόσο περιορισμένα είναι ακόμη τα διαθέσιμα εργαλεία αντιμετώπισης. Οι γιατροί έπρεπε να διαχειριστούν μια κατάσταση χωρίς να υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα ή εγκεκριμένα εμβόλια.

Η οικογένεια των χανταϊών μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν εξαπλώνεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που για δεκαετίες δεν βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας ερευνητικής δραστηριότητας. Ωστόσο, ορισμένα στελέχη, όπως ο ιός Andes στη Νότια Αμερική, αποτελούν εξαίρεση, καθώς μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε συνθήκες συγχρωτισμού. Η επιστημονική κοινότητα έχει αναπτύξει εμβόλια και για τις δύο βασικές κατηγορίες του ιού, της «Παλαιάς» και της «Νέας» Γης, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο, τα διαθέσιμα σκευάσματα είναι είτε περιορισμένης αποτελεσματικότητας είτε βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για τα πιο επικίνδυνα στελέχη, γεγονός που αφήνει σημαντικά κενά προστασίας.

Τα εμβόλια που βρίσκονται σε εξέλιξη

Στο πεδίο της έρευνας, ωστόσο, υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επιστήμονες στις ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα DNA εμβόλιο για τον ιό Andes, το οποίο σε πρώιμες κλινικές δοκιμές φάνηκε να προκαλεί ισχυρή ανοσολογική απόκριση σε μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων. Αν και απαιτούνται πολλαπλές δόσεις και περαιτέρω βελτιώσεις, τα πρώτα δεδομένα θεωρούνται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα, εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση.

Παράλληλα, άλλες ερευνητικές ομάδες δοκιμάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως ρινικά εμβόλια που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανοσίας στο αναπνευστικό σύστημα. Οι δοκιμές αυτές βρίσκονται ακόμη σε προκλινικό στάδιο, κυρίως σε ζώα, καθώς οι ανθρώπινες κλινικές δοκιμές είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω της σπανιότητας των κρουσμάτων. Η περιορισμένη εμφάνιση της νόσου καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.

Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη θεραπειών

Στο θεραπευτικό πεδίο, σήμερα δεν υπάρχει ειδική αγωγή για τη λοίμωξη. Οι ασθενείς λαμβάνουν υποστηρικτική θεραπεία, όπως οξυγόνο ή ακόμη και μηχανική υποστήριξη καρδιάς και πνευμόνων σε βαριές περιπτώσεις. Υπάρχει επίσης χρήση αντιικών φαρμάκων (π.χ. ριμπαβιρίνης), όμως τα επιστημονικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στα στελέχη της Αμερικής παραμένουν ασαφή.

Η έρευνα για νέα φάρμακα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εργαστηριακές μελέτες έχουν εντοπιστεί υποψήφιες ουσίες που φαίνεται να αναστέλλουν τον ιό, ενώ ορισμένα ήδη υπάρχοντα αντιικά, όπως η φαβιπιραβίρη (favipiravir), έδειξαν δράση σε κυτταρικά μοντέλα. Επιπλέον, η χρήση «μίνι-οργάνων» στο εργαστήριο επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν πιο ρεαλιστικά πώς αντιδρά ο ιός σε ανθρώπινους ιστούς.

Αντισώματα και το πρόβλημα της χρηματοδότησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη θεραπειών βασισμένων σε αντισώματα. Ερευνητές έχουν απομονώσει αντισώματα από ανθρώπους που ανάρρωσαν από hantavirus και εντόπισαν ορισμένα με ιδιαίτερα ισχυρή δράση, ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της λοίμωξης. Σε πειραματόζωα, ορισμένα από αυτά έδειξαν προστασία τόσο απέναντι σε παλαιά όσο και νέα στελέχη του ιού.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, πολλά από αυτά τα προγράμματα παραμένουν στάσιμα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη απαιτεί σημαντικούς πόρους, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Επειδή ο ιός θεωρείται σπάνιος και όχι άμεσα απειλητικός σε παγκόσμια κλίμακα, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι δημόσιοι φορείς δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον.

Οι επιστήμονες, πάντως, επισημαίνουν ότι η πρόσφατη έξαρση σε κρουαζιερόπλοιο ίσως λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι οι «παραμελημένοι» ιοί μπορούν να επιστρέψουν αιφνιδιαστικά στο προσκήνιο. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν η τρέχουσα προσοχή θα μετατραπεί σε σταθερή επένδυση για την ανάπτυξη θεραπειών ή αν θα χαθεί ξανά όταν το θέμα φύγει από την επικαιρότητα.