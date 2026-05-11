Στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius - Θα μείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες

Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5), έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο επιβάτης είχε μεταφερθεί με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τηρώντας κατά γράμμα το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ' Παθολογική Κλινική.