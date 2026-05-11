Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κορινθία: 69χρονος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του - Τον βρήκε νεκρό ο αδελφός του

Ελλάδα ιός Αττικόν Επιδημία Υπουργείο Υγείας ΕΟΔΥ Πολεμική Αεροπορία

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius - Θα μείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες

Με επιτυχία στέφθηκε η ειδική αποστολή του υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία.

Φωτ.: Eurokiniss
Φωτ.: Eurokiniss
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Λίγα λεπτά μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5), έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» η ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο επιβάτης είχε μεταφερθεί με ειδική πτήση, με αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας -όπου μεταφέρθηκαν αρκετοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου- στo στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Τηρώντας κατά γράμμα το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, αμέσως μετά την προσγείωση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε από ειδικό σημείο, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με ασθενείς ή συνοδούς και ολοκληρώθηκε με «χειρουργικές» κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη συνόδευσαν ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά το διάστημα της καραντίνας θα παραμείνει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ' Παθολογική Κλινική.

Η αναχώρηση του στρατιωτικού αεροσκάφους από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας / Φωτ.: Intime
Η αναχώρηση του στρατιωτικού αεροσκάφους από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας / Φωτ.: Intime

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ιός Αττικόν Επιδημία Υπουργείο Υγείας ΕΟΔΥ Πολεμική Αεροπορία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader