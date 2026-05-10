Σε καραντίνα 45 ημερών θα τεθεί ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius - Πότε θα «πατήσει» Ελλάδα

Σήμερα Κυριακή (10/5) θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου σημειώθηκε ξέσπασμα κρουσμάτων χανταϊού, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ειδικότερα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του FLASH για τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη με ενημέρωση του υπουργείου Υγείας να αναφέρει πως η επιχείρηση είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος».

Θα τον παραλάβει C-27 από την Ολλανδία

Όπως ανέφερε νωρίτερα το ρεπορτάζ του FLASH, όλοι οι επιβαίνοντες μόλις εκκενώσουν το κρουαζιερόπλοιο, θα μεταφερθούν στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Μάλιστα, ο Έλληνας θα είναι μαζί με τους Ολλανδούς και τους Βέλγους στο αεροπλάνο που θα τους μεταφέρει από Τενερίφη.



Στη συνέχεια θα τον παραλάβει από εκεί στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-27 με πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και προσωπικό του ΕΚΑΒ. Μάλιστα, πληροφορίες του FLASH αναφέρουν πως η άφιξη του Έλληνα πολίτη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα γίνει μετά τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, μόλις ο Έλληνας επιβάτης «πατήσει» Ελλάδα, θα μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου έχει δημιουργηθεί ειδικός θάλαμος για εκείνον. Μάλιστα, βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου για τέτοια περιστατικά, για τη μεταφορά του Έλληνα θα χρησιμοποιηθεί η ειδική κάψουλα, που είναι γνωστή από τις εποχές του κορονοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έναρξη της επιχείρησης θα γίνει μόλις ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό που θα συμμετάσχει σε αυτήν.

Δείτε LIVE εικόνα από την εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στο λιμάνι της Τενερίφης:

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή ιογενής λοίμωξη, που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών. Τα συμπτώματα μπορεί αρχικά να μοιάζουν με γρίπη, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα ή στα νεφρά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ενημερώθηκε επίσημα για το περιστατικό στις 2 Μαΐου, εκτιμά μέχρι στιγμής ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Το MV Hondius αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου το πλήρωμα θα αποβιβαστεί και θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση του πλοίου.