Ισπανία: Κατέρρευσε μπαλκόνι στη Μινόρκα - Τραυματίστηκαν 2 Ελληνίδες

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρεις τουρίστριες, μεταξύ των οποίων δύο Ελληνίδες, μετά από σοβαρό περιστατικό στο νησί της Μενόρκα στην Ισπανία, όταν τμήμα διακοσμητικής πρόσοψης κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά και έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας σε πολυσύχναστη πλατεία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, καθώς και μια 65χρονη Βρετανίδα, βρίσκονταν το πρωί της Κυριακής σε καφέ στην πλατεία Placa Nova, στην πόλη Ciutadella, όταν μεγάλο κομμάτι της αρχιτεκτονικής κορνίζας αποκολλήθηκε από το κτίριο και έπεσε πάνω τους.

Δύο από τις γυναίκες υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα, ενώ όλες μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο με ασθενοφόρα που έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους, αναφέρει η Sun.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ πυροσβέστες και συνεργεία ασφαλείας προχώρησαν σε ελέγχους στο κτίριο, καθώς αποκολλήθηκαν και έπεσαν συντρίμμια στο σημείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης.

Δημοτικές αρχές της Ciutadella εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά και παρείχαν άμεση βοήθεια.

Το περιστατικό στη Μενόρκα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από αντίστοιχα ατυχήματα σε τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ισπανία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.