Μπασίστας Νότη Σφακιανάκη: «Έχει απομονωθεί, τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει κι αυτός κάποια στιγμή».

Ο στενός φίλος και μπασίστας του Νότη Σφακιανάκη, Σάκης Πιλάτος, μίλησε στο “Πρωινό” για τον τραγουδιστή και εξέφρασε την αγωνία του για τη δική του κατάσταση της υγείας, αφού μετά τον θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας, Κίλι, έχει απομονωθεί από όλους, δεν θέλει να βλέπει κανέναν και κρατά όλα τα συναισθήματά του καλά κρυμμένα. «Την Κίλι την ξέρω από 18 χρόνων που ήρθε και δούλευε σαν ξεναγός στην Κω. Εγώ έμενα σπίτι τους, έμεναν σπίτι μου, δηλαδή ήμασταν πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα, η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.

Όποιος έφευγε από εδώ, από την Κω, που είχε πρόβλημα υγείας, την έπαιρνα τηλέφωνο και της έλεγα “Κίλι, σε παρακαλώ, έρχεται ο τάδε, έχει πρόβλημα”. Έτρεχε και τον βοηθούσε και οικονομικά και τον έτρεχε στους γιατρούς. Πιο καλοσυνάτο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Ήταν άγγελος επί γης, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ταπεινός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος. Η οικογένειά της είναι επίσης εξαιρετικοί άνθρωποι.

«Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος»

Είχα την τύχη όταν πήγα στην Αγγλία και με φιλοξένησαν στο σπίτι τους. Εξαιρετική οικογένεια. Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ήμασταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι πριν από έξι μήνες. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, έστελνε μόνο μηνύματα και μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει. Είχε ραγδαία εξέλιξη.

Ο Νότης τώρα είναι, έχει απομονωθεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει να μιλήσει με έναν φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος».