Νότης Σφακιανάκης: Εκτός νύχτας και πάλι - Το θέμα υγείας της γυναίκας του

Ο Νότης Σφακιανάκης εμμένει στην απόφασή του να μην επιστρέψει στις νυχτερινές πίστες, αφού τα τελευταία χρόνια έχει ως προτεραιότητά του την οικογένειά του και μόνο αυτή! Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, μίλησε στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα και έτσι μάθαμε αν και πότε θα επιστρέψει στη νύχτα, ενώ διέψευσε τις φήμες που θέλουν τον τραγουδιστή να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του.

«Τον έχω συναντήσει. Βρισκόμαστε. Είναι πολύ καλά. Τις προάλλες τον είδα στο σπίτι. Είναι μια χαρά, δεν ξέρω γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και δημοσιεύουν τέτοιες ανακρίβειες. Το παραμικρό δηλαδή παίρνει φωτιά, ό,τι δηλαδή αφορά γύρω από το όνομα του θείου μου. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και με την οικογένειά του, δεν τίθεται θέμα τέτοιο.

«Ιστορικό πρόσωπο»

Ο άνθρωπος αυτός κάνει καριέρα ακόμα και με την απουσία του και ακόμα στο όνομά του δουλεύουν πολλοί άνθρωποι και ζούνε τις οικογένειές του. Δεν θα πάψει ποτέ να ακούγεται. Νομίζω ότι ο θείος μου κατατάσσεται στους καλλιτέχνες που θα μιλάνε και τα παιδιά μας και τα δισέγγονά μας γι’ αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και σαν στάση ζωής. Είναι πολύ ιδιαίτερος, άφησε το στίγμα του στην Ελλάδα. Για μένα ο Νότης Σφακιανάκης είναι ιστορικό πρόσωπο αυτής της εποχής που ζούμε!»

Πλάι στη γυναίκα του

Η δημοσιογράφος της εκπομπής ρώτησε τον Κωνσταντίνο Σφακιανάκη και για τη σύζυγο του Νότη, Κίλι, που αντιμετωπίζει κάποιο θέμα με την υγεία της. «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο», σχολίασε εκείνος και ίσως γι’ αυτόν τον λόγο ο τραγουδιστής να θέλει να απέχει από τις πίστες, ώστε να σταθεί στο πλευρό της.