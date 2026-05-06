Άρης για Ντιόπ: «Κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια»

Η ΠΑΕ Άρης απάντησε με έντονο ύφος στις δηλώσεις του Σέιχ Ντιόπ, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής υποστήριξε σε podcast του εξωτερικού ότι οπαδοί εισέβαλαν στα αποδυτήρια της ομάδας, απειλώντας τους παίκτες με όπλα και απαιτώντας τη νίκη. Από την πλευρά της, η διοίκηση του Άρη διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ειπώθηκαν, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Ντιόπ, υποστηρίζοντας πως κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα παρουσίαζε σοβαρά πειθαρχικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συχνά εντοπιζόταν σε κατάσταση μέθης, γεγονός που επηρέαζε την επαγγελματική του εικόνα,





Η απάντηση της ΠΑΕ Άρης

«Για Ντιόπ προφανώς και δεν ισχύουν αυτά που είπε για οπαδούς με όπλα ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε μαζί του σοβαρά όταν κάθε βράδυ τον μαζεύαμε μεθυσμένο από τα μπαράκια».