Σοβαρές καταγγελίες Ντιόπ για απειλές με όπλα στα αποδυτήρια του Άρη

Ο Πάπε Σέιχ Ντιόπ προχώρησε σε βαριές καταγγελίες σχετικά με την εμπειρία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, περιγράφοντας σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σε συνέντευξή του στο podcast «El After de Post United», ο Σενεγαλέζος μέσος αναφέρθηκε σε περιστατικό που, όπως υποστήριξε, εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Άρη.



Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σε ντέρμπι της ομάδας ,χωρίς να αποκαλύπτει ποιο συγκεκριμένα, το κλίμα στα αποδυτήρια ήταν εκρηκτικό πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όπως ανέφερε, ομάδα οργανωμένων οπαδών εισήλθε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τους ποδοσφαιριστές, απαιτώντας τη νίκη με κάθε τρόπο.



Ο Ντιόπ ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι από αυτούς έδειχναν όπλα που είχαν κρυμμένα κάτω από τα ρούχα τους, προκειμένου να εντείνουν τον εκφοβισμό. «Στην Ελλάδα στα αποδυτήρια έβγαλαν όπλα. Ήταν το ντέρμπι, που έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαν οι ultras και μας είπαν “αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε ένα εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε”. Σήκωναν τη φανέλα και έβλεπες εκεί το όπλο και έλεγαν “σήμερα πρέπει να κερδίσουμε”».



Σε ό,τι αφορά την καριέρα του, ο Ντιόπ θεωρήθηκε μεγάλο ταλέντο σε νεαρή ηλικία, κάτι που οδήγησε τη Λυών να επενδύσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Θέλτα πριν καν κλείσει τα 19 του χρόνια. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες και στη συνέχεια ακολούθησε διαφορετική πορεία.



Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στον Άρη ως ελεύθερος, υπογράφοντας συμβόλαιο με υψηλές απολαβές για τα δεδομένα του συλλόγου. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, ήταν σύντομη, καθώς αποχώρησε λίγους μήνες αργότερα, έχοντας πραγματοποιήσει 14 συμμετοχές και μοιράσει μία ασίστ.